Відома російська актриса Христина Асмус потрапила в скандал через невдале використання фотошопу
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
«Загораджую море», - йдеться в повідомленні.
Звернемо увагу, що на опублікованому знімку видно Асмус, яка позує на тлі моря. Однак відразу впадає в очі те, що фотографію «прогнали» через фотошоп. На це звернули увагу і користувачі мережі.
«Плоховастенько у вас з фотошопом», «а чому фотошоп? І без нього нормальна», «дуже погано відфотошопили», «Ух, повезло Гаріку», - пишуть вони.
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На знімку Христина красувалася в білому, ймовірно, плаття, з декорованим тканинним кільцем на її шиї. Стильна укладка і яскравий макіяж доповнили образ. Але не зовнішній вигляд артистки в цей раз став для її фанів і не тільки головною темою для обговорень.
"...По-моєму, пора все-таки підвести підсумки минулого року. Втратити за рік трьох близьких людей, яких дуже любив і довіряв багато років - це сильно... Блін, стався до людей так, як хочеш, щоб вони ставилися до тебе, не? Вчорашній мій пост дик взагалі дав такий поворот, що я в шоці просто.... Що зі мною, блін, не так?....", пише Асмус. Артистка вголос задає сама собі риторичне питання.
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