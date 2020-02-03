Відома українська артистка Alyona Alyona показала, як розважається у басейні

Альона Савраненко розгулялася на відпочинку. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram популярної виконавиці.

Так на новому опублікованому відео, артистка вирішила з'явитися перед публікою у сутінках і в чорному купальнику. Волосся своє артистка зібрала у високий пучок і наочно продемонструвала, як вона вміє "відриватися". Артистка з усього розгону кинулася "бомбочкою" у воду, закривши при цьому рукою ніс і від, мабуть, напруги і хвилювання, очі:

"Рибка переверне твоє судно до гори дном 🐠", - підписала своє коротке відео Альона.

Під постом реперші маса коментарів - більшості користувачів подобається сміливість артистки показувати себе такою, яка вона є, також багатьом імпонує гумор виконавиці, були й такі, які визнали відео вульгарним, а також ті, хто зазначили: Олену на відео просто "не впізнати", мабуть, через тьмяне природне освітлення:

"Яка ж Ви крута"

"Обожнюю"

"Молодець"

Раныше повыдомлялося про те, що Олена позувала крупним планом і видно тільки обличчя. Співачка примружила очі і висунула язик, показуючи свої верхні зуби. Видно, що вони всі золоті. По фото можна зрозуміти, що Олена задоволена.

"Сходила до стоматолога. Мені йде?", - написала співачка під знімком.

Фанати почали активно обговорювати зміни:

"Лихі 90-ті", "Дуже", "Так. Навіть дуже", "Прикольно", "Якщо чесно, то не дуже. Зі своїми зубами гарніше", "Красуня, обожнюю тебе", "Як американський репер", "Тепер ти точно репер", "Ні, навіщо ти це зробила", "Не йде, це моонтаж".

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