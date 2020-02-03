Популярна українська виконавиця і екс-Nikita Анастасія Кумейко вразила відвертим танцем на кухні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на TikTok зірки.

Так, співачка танцює в одній білизні і довгій спідниці, виставивши напоказ розкішні форми. Звернемо увагу, що кадри вона підписала як «танці біля холодильника». Так Кумейко робить з усіма відео, на яких вона танцює у себе на кухні.

Уточнимо, що шанувальники зірки не особливо коментували відвертий танець кумира, хоча і активно лайкали його.

Як повідомлялося раніше, відома українська співачка Анастасія Кумейко, колишня солістка групи Nikita, а зараз DJ NANA, показала неймовірну розтяжку ніг

На кадрах можна побачити, як Кумейко під музику показує, що навчилася робити ногами в спортзалі. Вона сиділа на підлозі і виконувала різні елементи. При цьому Анастасія була в лосинах і чоботях. На тлі можна побачити дзеркало, вінілові платівки, а також сходи.

Фанати не змогли залишити коментарі або лайки під публікацією. Все із-за того, що вона була розміщена в сторіс Инстаграма, де така функція відсутня.

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