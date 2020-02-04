18-річна співачка Софія Євдокименко, внучка і тезка знаменитої артистки Софії Ротару, вміє дивувати публіку романтичними образами
Як передає Politeka.net, на цей раз красуня поділилася у своєму мікроблозі в Instagram свіжим кадром, на якому вона з'явилася на вулицях Нью-Йорка в ніжному та затишному вбранні (дівчина живе і навчається в США). На ній в'язаний светр чорного кольору та спідниця з тонкої тканини блідо-рожевого відтінку, образ доповнили кулони на довгих ланцюжках сріблястого кольору. Волосся Софії розтріпав вітер, а на обличчі мінімум косметики. Дівчина спрямувала свій погляд вперед (а фотографують її трохи збоку), ніби замислившись про щось важливе і сокровенне.
"І вітер шепотів ...", - поетично підписала кадр Софія.
Шанувальники по достоїнству оцінили романтичний образ артистки, встигнувши за кілька годин поставити тисячі "сердечок".
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"Прекрасна Софія 👍❤️ Ми любимо тебе😍"
"Фото шикарне! Ти красуня!)₽🔥"
"І що ж прошепотів вітер? Сподіваюся, що-небудь ласкаве..."
"Ви така витончена і мила 😊"
"Яка ж шикарна 😻😻😻не можу відірвати очей від твоєї краси"
Раніше ми повідомляли, Софія показала як проводить час з сім'єю в рідкісні вихідні. Так, дівчина зняла на камеру великий будинок, то, як вона очікує дорогих гостей і готує закуску з горіхів. Також Соня показала свого брата - 25-річного Анатолія Євдокименка. Разом вони зіграли в незвичайну гру з картками і відвертими питаннями, відкриваючи завісу свого особистого життя.
"Ласкаво просимо! Я вдома, ми в очікуванні гостей. Я дуже люблю, коли в домі гості, розмови, приготування страв і веселощі", - поділилася онука Ротару в ролику.
Також ми писали, нещодавно Соня зняла свій день в Нью-Йорку. Вона показала тренажерний зал, в якому займається, кафешки, в які ходить. Також Соня поділилася лайфхаками по укладанню волосся, розповівши секрет ідеальних локонів.
Нагадаємо, що внучка Ротару в облягаючому топі показала, ніж її нагородила природа: «Ідеальні вигини».
А ще Politeka повідомляла, що внучка Ротару пококетничала на камеру в яскравому вбранні: «молода і прекрасна».