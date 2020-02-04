Астролог Павло Глоба визначив, кому зі знаків Зодіаку пощастить наприкінці зими
2020 рік принесе везіння багатьом представникам зодіакального кола. Але є певні місяці в яких пощастить лише обраним знакам Зодіаку.
Так, кінець зими принесе неймовірну удачу для трьох знаків Зодіаку. За прогнозом Павла Глоби лютий обіцяє певним знакам Зодіаку везіння в різних життєвих сферах.
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Овни
В кінці лютого життя представників цього знака Зодіаку повністю зміниться. Вони зможуть подолати будь-які труднощі на своєму шляху. Останній місяць зими стане прекрасним часом і для роботи, і для поліпшення особистих відносин.
Овни-одинаки, в цьому наповненому атмосферою любові місяці, отримають шанс зустріти свою другу половинку.
Телець
У лютому представникам цього знаку Зодіаку пощастить у фінансовій сфері. Саме в ній, на думку Павла Глоби, у Тельців найбільше шансів досягти успіху.
Кінець зими стане сприятливим часом для продажу або купівлі нерухомості, ремонту або перестановки. Якщо представники цього знака Зодіаку зважаться на зміни, то в лютому ці зміни підуть на користь їм та їх оточенню. А ось до кінця лютого настане прекрасний час для того, щоб зайнятися своїм особистим життям.
Стрілець
Для Стрільців лютий стане важливим місяцем, адже у представників цього знака Зодіаку почнеться неймовірно позитивний період. Під час нього вони зможуть змінити свою долю.
Астролог Павло Глоба вважає, що велике значення у цих метаморфозах зіграють друзі і родичі. Астролог порадив Стрільцям прислухатися до думки своїх близьких людей і намагатися зберегти у відносинах з ними спокій.
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