Українська співачка Віра Брежнєва показала своє розкішне тіло в купальнику, посвітивши відкритою зоною декольте

Як передає Politeka.net, 3 лютого артистці виповнилось 38 років. Її подруга, російська телезірка Олександра Кирієнко поділилася у своєму микроблозі в Instagram відео зі спільного відпочинку з Брежнєвою і попросила прихильників "закидати зірку привітаннями" (щоб подивитися ролик, доскрольте до кінця).

Спочатку красуні запалюють, купаючись в океані. Брежнєва без тіні збентеження вабить красою і грає на камеру. Далі Віру зняли вже на березі, де вона сидить на піску, зігнувши в колінах ноги. Видно, що артистка щаслива і задоволена життям. Далі співачку зняли на яхті і, судячи з купального костюма, вона готувалася зайнятися дайвінгом.

"З Днем Народження, Вірочка! ❤️ @ververa Давайте закидаємо її привітаннями! ☺️😅😻", - написала в соцмережі подруга Віри Олександра.

Шанувальники послухалися Кирієнко і тут же кинулися вітати Брежнєву і захоплюватися її неймовірною красою. За кілька годин ролик лайкнули більше 17 000 людей.

"Красуня з великим серцем ❤️ з неймовірною добротою🥳 будь щаслива🎊🎁🎉💝 З днем народження 🙏🏻😜😘"

"Посмішка у Віри приголомшлива 🌸"

"Справжня🕊 нереальна...♥️"

"Які малыыышки 😍😍"

Раніше ми повідомляли, в день народження в "сторіз" Брежнєвої з'явилися пікантні кадри, на яких вона постала в мереживній білизні. Так, відома ювелірна компанія привітала артистку з 38-річчям, нагадавши про спільну роботу, а Віра вирішила поділитися кадрами. Красуня ніжиться на дивані в світло-бежевій білизні.

Крім того ми розповідали, що на свій день народження Віра записала зворушливе звернення до прихильників. Артистка, яка нещодавно запустила в продаж свій косметичний бренд, а також боролася з чутками про своє розлучення із продюсером Костянтином Меладзе, подякувала всім за підтримку.

"Як важливо не просто проживати життя, а повноцінно жити кожну хвилину. Якісно і усвідомлено. Відчувати любов всередині і зовні", - поділилася Брежнєва.

Нагадаємо, Брежнева в прозорому боді показала себе у всій красі.

Як повідомляла Politeka, Меладзе розігнав ВІА Гру, залишилася тільки одна.