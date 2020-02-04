Ігор Ніколаєв і Юлія Проскурякова можуть повторно одружитися

Судячи з усього, зоряна пара шукає способи для зміцнення шлюбу, пише Znaj.ua. Як стало відомо, нещодавно Проскурякова опублікувала заголовки новин про весілля під місяцем, зазначивши, що це дуже романтично. Журналісти вважають, що жінка натякає Ніколаєву на друге весілля.

Нагадаємо, що Ігор Ніколаєв і Юлія Проскурякова одружилися у 2010 році. Юлія – третя дружина Ніколаєва. До цього шлюбу він був одружений на своїй однокласниці Олені, у шлюбі з якою народилася дочка Юлія. Пізніше артист був одружений на співачці Наташі Корольовій. Кожна наступна дружина була молодшою за попередню. Проскурякова молодша за нього на 22 роки.

Зазначимо, що у Проскурякової і Ніколаєва є дочка Вероніка. Судячи з Інстаграму зірок, вони проводять багато часу разом і виглядають щасливими. До речі, у січні Ігор Ніколаєв відзначив своє 60-річчя. У нього на святі зібралися найпопулярніші зірки російської естради.

В цей же час в мережі з'явилися чутки про можливе возз'єднання пари Ніколаєв-Корольова. Чутки поповзли після того, як Корольова публічно привітала Ігоря з днем народження, зізналася йому в любові, використовуючи різні ласкаві імена, якими, найімовірніше, вона називала Ніколаєва під час шлюбу.

«Ігорьок, Ігоряша, Ігор Юрійович», - написала артистка в соцмережах. «З любов'ю, Натуся», - підписала вона своє привітання. Шанувальники і журналісти побачили в цьому привітанні натяк на возз'єднання пари, оскільки слова для привітання були підібрані спеціально, щоб дошкулити нинішній дружині Ніколаєва Юлії Проскуряковій.

До речі, чутки про Ніколаєва та Корольову з'явилися на тлі інформації про те, що шлюб Корольової і Тарзана тріщить по швах. Стриптизер нібито більше не приховує свої пригоди від дружини.

Нагадаємо, що Наташа Корольова прикрасила себе до невпізнання і налякала виглядом: "Що за гуманоїд?".

Як повідомляла Politeka, Корольова ошелешила новою зовнішністю: експерт розкрив секрет зірки, "на любителя".

Також Politeka писала, що страшне НП сталося з Пугачовою посеред дороги, Ніколаєв видав подробиці: "Все, Ігор...".