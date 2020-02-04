Російська співачка Саті Казанова зізналася, що з раннього дитинства страждає від одного поширеного захворювання

Екс-солістка групи «Фабрика», яка зараз будує сольну кар'єру, розповіла, що їй знадобилися довгі роки для того, щоб навчитися жити з цією хворобою, навчитися любити себе, незважаючи ні на що.

Як розповіла зірка журналу «7днів», у неї з півтора років діагностували псоріаз.

«Я все життя соромилася, що у мене псоріаз. І скільки себе пам'ятаю, я його соромилася. Зараз я вже приймаю цю даність. Навчилася з ним жити і взаємодіяти», - відверто заявила артистка.

За її словами, все життя її переслідувало відчуття сорому. І тільки зараз вона перестала комплексувати з цього приводу. Казанова заявила, що сором вбиває всяку творчість і перекриває творчий потік. Сором, на її думку, протилежність любові.

Псоріаз – це хронічне захворювання, що проявляється на шкірі. Зазвичай на шкірі з'являються червоні, надмірно сухі плями. Захворювання може проявитися в будь-якому віці.

Нагадаємо, що Саті Казанова народилася в селі. В інтерв'ю вона неодноразово зізнавалася, що соромилася свого походження і того факту, що вона зростала з коровами та іншою живністю. Знаменитою Саті стала завдяки проекту «Фабрика зірок», де вона стала солісткою групи «Фабрика». Продюсер Ігор Матвієнко вирішив об'єднати найяскравіших учасниць проекту - Ірину Тоневу, Саті Казанову, Олександру Савельєву і Марію Алаликіну в жіночий колектив. Казанова виступала в складі групи з 2002 по 2010 рік.

Зазначимо, що Казанова пробує себе в різних напрямках. У 2014 році вона закінчила Російський університет театрального мистецтва за спеціальністю «актор». Дівчина активно знімається в рекламі і пробує свої сили в кіно і телепроектах.

Нагадаємо, що Саті Казанова вагітна, співачка випадково відкрила правду.

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