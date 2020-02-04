Астролог Павло Глоба назвав знаки Зодіаку, яких чекає удача в початку лютого 2020
Серед щасливчиків виявилися чотири представники зодіакального кола.
Овен
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Найбільшу удачу ви відчуєте у вівторок і середу. У ці дні ви досягнете успіху у всьому: від роботи, до спілкування з людьми. Овнам потрібно буде на всю використовувати даний період. Крім того, сприятливими днями для нових звершень і стануть перші вихідні лютого.
Рак
Початок останнього місяця зими ознаменується для вас неймовірним везінням. Але для того, щоб досягти бажаного, ви повинні відкинути весь негатив і настоїться на позитивну хвилю. Астролог радить провести цей тиждень в русі.
Лев
Під час першого тижня лютого Ваги отримають позитивну енергію, яку ви можете надіслати на власну ефективність у будь-якій сфері. Період підходить для позбавлення від проблем на роботі. Романтика і гармонія будуть супроводжувати представникам цього знаку Зодіаку і в особистому житті.
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