Популярна українська співачка Настя Каменських продовжує інтригувати шанувальників новими знімками та відео, які публікує на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram

Настя Каменських активно веде свої сторінки в соціальних мережах, ділиться також кадрами зі свого повсякденного життя.

Українська виконавиця, яка зараз виступає під творчим псевдонімом NK, також продовжує радувати шанувальників новими піснями і кліпами, участь у різних пісенних шоу і поїздками за кордон, пише Рoliteka.net.

По завершенню відпочинку зірка повернулася додому, в Київ і почала активно тренуватися і хвалитися кадрами, зробленими ще кілька тижнів тому. Так, в цей раз українська співачка опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram ролик з "перетворенням".

У розділі Сторі з'явилися кадри того, як Настя фарбується і які косметичні засоби використовує.

Так, в ролику Каменських показала безпосередній процес перетворення і того, як наносить макіяж. Сам процес зірки оригінально записала на камеру, здивувавши шанувальників початковим видом до нанесення макіяжу.

Співачка позувала у звичайному одязі, показуючи, як за допомогою пензликів підвела вилиці, потім взялася за туш для вій, злегка нафарбувала губи помадою, після чого звільнила свої кучері і обдарувала глядачів яскравою посмішкою.

останнім часом зірка постійно викладає ролики з програми "Тік-Ток", експортуючи їх в Instagram і підігріваючи інтерес до своїх нових пісень.

Для цього зірка не тільки залишає різні посилання в постах в якості реклами, але ще й сама змінює імідж один за іншим, щоб на представлену міні-рекламу було цікаво дивитися.

наприклад, цього разу артистка позувала в одній білизні і поетапно показувала, як одягається для прогулянки в вільний від роботи день.

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