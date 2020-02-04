Олімпійська чемпіонка Тетяна Навка, яка є дружиною прес-секретаря президента РФ Володимира Путіна Дмитра Пєскова, похизувалася відмінною фізичною формою

Російська фігуристка порадувала своїх шанувальників, показавши відверті кадри з тренування. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram відомої спортсменки.

На фото Тетяна постала в облягаючій спортивній формі - яскравому топі і темних лосинах, з зібраним в пучок волоссям, у кросівках. Тренувалася знаменитість на коврику, прийнявши досить відверту і фізично не просту у виконанні позу:

«Поза півмісяця — досить непроста асана, тому не підготовленим я рекомендую робити спочатку її з підстраховкою. Користь: Поза півмісяця зміцнює м'язи ніг…», - тривало підписала свій пост відома росіянка.

У коментарях до публікації маса, як позитивних, так і негативних ремарок - багато пишуть про те, що "Навка красиво старіє", деякі - що "витрачає занадто багато і любить похвалитися в мережі", є і такі, які її вважають "еталоном жіночності". Були й такі, які запитали чи це вона показує позу з Камасутри.

Раніше повідомлялося про те, що зірка відпочиває на Мальдівах зірка відпочиває зі своєю дочкою від Пєскова Надією. Щодня фігуристка публікує фото та відеозвіти з відпочинку, де вона займається спортом, насолоджується чудовими краєвидами, шикарними напоями та їжею.

Останнє відео Навка опублікувала в понеділок, 20 січня. Зірка написала: «Всім гарного настрою!!! Адже сьогодні понеділок». Свій пост вона супроводила відео, на якому вона танцює з мальдівськими артистами. Видно, що Навка виходить зі свого місця і направляється до сцени, де приєднується до екзотичного виступу. 44-річна артистка одягнена в коротке помаранчеве плаття.

Зазначимо, що користувачі мережі поділилися на два табори. Одні хвалили фігуристку за позитивне ставлення до життя і прекрасний вигляд, а інші обурювалися, що зірка постійно роз'їжджає по дорогих курортах.

«Гуляємо на гроші народу!», - цікавляться фанати.

Нагадаємо, що напівроздягнена Тетяна Навка показала всю свою майстерність: "освоїла із задоволенням".

А Politeka писала, що дружина правої руки Путіна вивалила напоказ все своє багатство: «Ну і размерчік».

Також Politeka повідомляла, що подругу чоловіка Заворотнюк засудили за життя на широку ногу: "Скромніше треба бути".