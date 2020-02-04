Відома українська співачка Анастасія Кумейко, колишня солістка Nikita, а зараз DJ NANA, показу свої вміння на заміській трасі

На фото Анастасія позує верх ногами на одній руці, при цьому розсунувши ноги в повітряному шпагаті. Кумейко в цей раз була в чорному боді з поясом, білому пальто або чомусь подібному, а також великих чоботях. На тлі можна побачити дерева по околицях траси. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

На другому фото все було аналогічно, крім одного - Анастасія стояла на двох руках.

"Ніяких чому. 1 або 2?", - коротко підписала фото Кумейко.

Фанати встигли поставити майже чотири тисячі лайків і залишити декілька коментарів:

"Дістала зі своїми шпагатами! Тобі в блондинку залишилося покраситьса і будеш як Волочкова", "Два звичайно ж)", "Цікаво все наближали ?)) шкода немає такої опції, щоб дивитися скільки людей це зробили)) ps ти як завжди", "Анастасія, придумала новий дорожній знак", "Називається "привстать на доріжку". Я за номер 1. Тому що треба утеплятися-скрізь!))".

Раніше ми повідомляли, що популярна українська виконавиця і екс-Nikita Анастасія Кумейко вразила відвертим танцем на кухні.

Так, співачка танцює в одній білизні і довгій спідниці, виставивши напоказ розкішні форми. Звернемо увагу, що кадри вона підписала як «танці біля холодильника». Так Кумейко робить з усіма відео, на яких вона танцює у себе на кухні.

Уточнимо, що шанувальники зірки не особливо коментували відвертий танець кумира, хоча і активно лайкали його.

Повідомлялося, що відома українська співачка Анастасія Кумейко, колишня солістка Nikita, а зараз DJ NANA, показала ідеальну розтяжку.

На фото Анастасія позує в довгому латексному плащі на тлі стіни. При цьому вона задерла ногу і поставила її на двері вище голови. Кумейко також була в туфлях і кашкеті, схожою на поліцейську.

Нагадаємо, спокуслива екс-Nikita розсунула ноги і поигралась своїм достоїнством

А ще Politeka писала, що екс-Nikita без білизни посвітила розкішними формами на камеру

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