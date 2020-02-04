Краще б вона таке не показувала

Сестра померлої від раку Жанни Фріске Наталія опублікувала фотографії з відпочинку

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на Instagram Наталії Фріске (instagram.com/friske_natalia/)

"Головне вибрати правильний ракурс для фото", - написала Наталя у коментарі до фото у відвертому купальнику.

На фото дівчина знята з верхнього ракурсу на тлі моря. Судячи з підпису до фото Наталія відпочиває на Шрі-Ланці.

На ній красується трохи старомодний чорний купальник, який абсолютно не приховує розкішні груди та інші принади дівчини. Очі Наталя прикрила чорними окулярами.

В коментарях до фото прихильники розгорнули цілу дискусію щодо фото.

"Ужас! Такое демонстрировать!", - написала одна з блогерів, на що Наталія лише іронічно прокоментувала "Кошмар, кошмар".

"Даже ракурс не спас толстый лобок", -пише інший користувач. " ахахахах)) я такая жирная, что даже лобок жирный ", - знову іронічна Фріске.

"Хорошего отдыха вам!!а что бы вам не писали гадости на нужно выкладывать фото почти полуголой....", - відзначили інші передплатники.

У Фріске тут же знайшлися захисники.

"комментарии конечно даааааа... Бабы,идите чмокните деток своих или отдайтесь уже кому-нибудь, если совсем не кому...может подобреете...ну это уже верх идиотизма писать мнение,о котором вас никто не спрашивает...а в лицо слабо? P.S.Наталья,фото огонь! И ракурс,и купальник,и загар,и лобок".

Як відомо, сестра покійної Жанни Фріске кілька разів намагалася розпочати кар'єру співачки. В останній раз вона з'явилася на сцені в образі, дуже схожому на сестру. Через це дівчину сильно критикували в соціальних мережах та російському шоу-бізнесі.

Нагадаємо, що сестра Жанни Фріске зважилася на відчайдушний крок, її благають повернутися: «Вас не вистачає...".

Як повідомляла Politeka, сестра Фріске шокувала новою витівкою, фото вражають: «Навіщо копіювати Жанну?».

Також Politeka писала про те, що сестра Фріске виявила пам'ятник з могили Жанни в несподіваному місці.