Надя Дорофєєва вирішила трохи побавитися на камеру
Популярна українська співачка Надя Дорофєєва вирішила показати шанувальникам особисті кадри, ймовірно, зі зйомок.
На опублікованому Надею відео в сторіз видно, як артистка "запалює" в леопардових лосинах і чорному бра - чи саме Дорофєєва виконує пікантний танець - на кадрах не розібрати. Але це дуже ймовірно.
Так на відео темноволоса артистка або ж - артистка в перуці "трусить" своїми апетитними округлостями, падає на підлогу, звивається і відверто позує при цьому на камеру.
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Окрім цього відео, в сторіз Наді з'явилися кадри, де співачка сидить з широко розставленими ногами в рожевих штанях. Судячи з підписів Наді до цих знімків, вона щось хотіла сказати шанувальникам і запитала, що саме своїми рухами на фото вона демонструє.
Відзначимо, що так як всі вищезгадані кадри були опубліковані в сторіз, у фанів солістки "Время и Стело" не було можливості коментувати ці кадри. Але раніше вони неодноразово відзначали, що Надя - кумир молоді та неймовірна красуня.
Раніше артиска покрасувалася перед камерою у відвертих пляжних костюмах.
Так на новому опублікованому Надею відео вона позує, приміряючи на своє підтягнуте тіло різноманітні купальники - файл оформлено з допомогою популярного додатка. Таким чином, Дорофєєва блискавично змінює купальники і пританцьовує під відомий англомовний трек.
Крім того, що співачка показала свою явну худобу і стрункі ніжки, а також частково "блиснула" грудьми і все-таки вона ще й змусила своїх фанів сумніватися "чи не вагітна зірка?". Приводом для сумнівів послужив округлий животик співачки.
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