Російська виконавиця Лоліта Мілявська покрасувалася в обновках, ймовірно, в ліжку

Лоліта вирішила подякувати знаменитому артистові за те, що той порекомендував їй якісний одяг. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram артистки.

Скандальна співачка вирішила цього разу похвалятися новою курткою, яскраву - з елементами червоного кольору клітинки верхній одяг, Лоліта, схоже, приміряла одразу на свою спортивну білизну. Шанувальники зазначили, що у неї брителька від ліфчика видніється в кадрі.

Як би там не було, не тільки цим Лоліта привернула увагу публіки - фолловери ще також звернули увагу на те, що артистка постаріла. На відео вона була без макіяжу, що зробило її зовнішній вигляд ще більш блідим і таким, що видає вік Мілявської.

Сама ж Лоліта на своєму домашньому відео спокійним голосом подякувала Віктору Дробишу - продюсеру та музиканту, який їй порекомендував купити таку "чудову річ" у "потрібних людей".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на новому опублікованому кадрі з відпочинку, Лоліта, яка не так давно пройшла через величезний скандал у зв'язку з розставанням зі своїм молодим коханим - виглядає дещо розповнілою.

Лоліта позувала в рожевій толстовці і в обнімку з аматором "російського світу" і кремлівським обожнювачем актором Стівеном Сігалом - той, як відомо, неодноразово виписував "реверанси" Володимиру Путіну зокрема і публічно підтримував агресивну зовнішню політику РФ.

Лоліта ж запевняє в підписі під фото, що Сігал - наймиліша людина, у нього діти, мовляв, родина і все таке. Артисти на знімку приобнялись, Лоліта виглядає трохи "опухлою", вважають одні її шанувальники, інші, що вона практично "дюймовочка" поряд з величезним Стівеном.

Нагадаємо, Лоліта і Стівен Сігал: фото скандальної парочки облетіло мережу, «рознесло до невпізнання».

Як повідомляла Politeka, роздягнену Лоліту на пляжі переплутали з Волочковою.

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