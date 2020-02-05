Знаменита українська співачка Анна Седокова, продовжує вражати незвичайними знімками та відео, на цей раз спокусивши шанувальників природним виглядом

Зухвалі фото, незвичайні образи, а також сміливі вбрання зірка активно демонструє на своїй сторінці в Instagram. При цьому зірка не соромиться свого тіла і тому не реагує на слова недоброзичливців, пише Рoliteka.net.

Цього разу зірка виставила в Instagram невеликий кадр з концерту, позуючи в яскраво-рожевому костюмі з безліччю прикрас. Примітно, що сам кадр не мав відношення до підписи під новим постом. За словами Ганни, вона нарешті задумалася про проблеми зі здоров'ям через постійне читання ночами.

«Вчора укладаю малюка, і поки він годину засинав, я під подушкою - в телефоні. Зрозуміла, що це найшкідливіша звичка і штука - висіти на телефоні перед сном. Я забороняю собі це робити! І коли забуваю, то перечитую це👇🏼 Зберігай собі ❤ .

Чому потрібно відмовитися від телефону перед сном 📱🌑

Перше, і найголовніше, - важке пробудження вранці. Використання смартфона перед сном = зменшення часу на сон і навантаження на центральну нервову систему, а це основні чинники, які ускладнюють пробудження», – пише Ганна, розповідаючи далі про цілому списку згубного впливу на організм смартфонами.

До цього Анна представила себе в новому іміджі, показуючи, як відпочиває на матчі свого коханого. Як нещодавно з'ясувалося, у зірки нове захоплення, причому про нього стало відомо лише після заяви зірки. Раніше вона не афішувала відносини, враховуючи той факт, що спортсмен молодше Сєдокової і до того ж був одружений.

"Я так хочу, щоб кожен з нас знайшов свій відсутній пазл. Я знайшла свій ❤️ Люблю тебе і нашу божевільну сім'ю @janis.timma 🦹🏼‍♂️👩🏼‍🎤», – наголосила кілька днів тому Ганна під схожим роликом в Instagram.

"Я весь час отдергиваю себе, коли знімаю нас в сторі, адже щастя любить тишу і що скажуть люди... Але я відчуваю, що навіть якщо зроблю найбільшу помилку, він все одно буде поруч. Мене підтримувати і любити те, чим я займаюся так само спекотно, як я. А я полюбила баскетбол 🏀Напевно, це є одна з формул щастя в парі - поважати і любити професії і справи один одного", – написала Анна раніше під одним з відео, коментуючи свої відносини.

Нагадаємо, Седокова заінтригувала новим відео.

Як повідомляла Politeka, Сєдокова показала свої форми в пікантній позі.

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