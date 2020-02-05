Скандальна балерина Анастасія Волочкова продовжує всіляко привертати увагу до своєї персони на сторінці в соціальній мережі Instagram

Незважаючи на те, що користувачі мережі активно обговорюють будь хвастощі зірки, її саму це не зупиняє, , пише Politeka.net.

Сама вона кілька днів тому отримала безліч критики з боку користувачів мережі, похвалившись своїм "шикарним" відпусткою.

Анастасія продовжує дивувати своїми зухвалими витівками. В цей раз балерина виставила провокаційні кадри, засвітившись будинку і розповівши про продукти, які вибирає для свого раціону.

«Мій улюблений знає, що мої найулюбленіші квіти білі троянди! В день мого народження я отримала від нього неймовірної краси😇 білий букет. А улюблений Екомаркет вже знає мої уподобання в їжі🌿🌱 Тому вітає мене по своєму!

Я фанат свіжої зеленої їжі і натуральних продуктів! В мою продуктовий кошик входять овочі і багато зелені: Айсберг, Романо, Селера, цибуля Порей, базилік. Обов'язково білки, які я їм вигляді курячого філе, перепелиних і курячих яєц. Молочку я майже не вживаю, але пару шматочків благородного сиру, завжди присутні в моєму раціоні», – пише Волочкова під постом. При цьому зірка одразу ж потрапила під хвилю критики.

Раніше зірка розповіла про власну підготовку до нового шоу:

"Як я говорила, у балерин особлива специфіка підготовки. У даній вправі розтяжка ускладнює навантаження на прес, але тим самим вправа стає більш ефективним.👍 Спробуйте.Правда, допомагає.👍 Правда, займіться спортом. І у вас не залишиться часу, щоб сваритися і вивергати заздрісну жовч😝 на різних сторінках", – написала артистка під знімком.

Зазначимо, нещодавно Волочкова здивувала знімком з коханим – таємничим незнайомцем, особа якого вперто ховається від оточуючих. То бойфренд балерини надто відомий, то і Настя не хоче наврочити своє довгоочікуване щастя — так чи інакше відомостей про її кавалера мізерно мало.

Тим не менш, незважаючи на скритність, вже стало відомо: Волочкова планує весілля в цьому році. Так, скандальна зірка вже визначилася з датою свята. Анастасія розповіла про весілля, коли святкувала день народження 20 січня.

Нагадаємо, скандальна Волочкова схопилася за сокиру

А ще Politeka писала, що розпусна Волочкова у відвертій сукні перевершила саму себе

Також Politeka повідомляла, що скандальна Волочкова шокувала зовнішністю у ванній