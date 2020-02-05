Його пророцтва раніше вже збувалися

Спливло пророцтво легендарного провісника, який намагався попередити світ про фатальні події

Німецька екстрасенс Алоїс Ірльмайер з Боварії, який помер у 1959 році за життя будував фонтани і допомагав по знімках шукати зниклих без вісті після Другої світової. Він міг бачити картинки майбутнього, які показали йому, що світ повинен вибухнути, але перед цим буде один з найуспішніших років в історії людства.

У свій час він навіть передбачив початок Першої та Другої світової війни.

За прогнозами "боварського пророка" в майбутньому мусульманські війська повинні вирушити на Західну Європу, а пізніше на Китай. При цьому для завоювання Індії буде застосовано біологічна зброя. У той же самий час, Іран і Туреччина зійдуться у війні, а Російську Федерацію сколихне революція і війна всередині країни.

Також Ірльмайер передбачав, що в майбутньому російські війська несподівано нападуть на Західну Європу і почнуть просуватися до Рейну і Дунаю. На допомогу європейцям прийдуть сили США, які застосують хімічну зброю. Конфлікт закінчиться програшем Росії.

Також раніше повідомлялося, що відомий астролог і алхімік Філіп Ауреол Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм, більш відомий під псевдонімом Парацельс передбачив світу кінець світу.

За його прогнозами, прийде війна зі Сходу. Крім того, світ сколихне катаклізми, які знищать мільйони людських життів.

Як Politeka писала, пророцтва Ванги збуваються одне за іншим, майбутнє світу вирішене: що гряде в 2020 році.

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