Відома українська телеведуча Олена-Крістіна Лебідь, дівчина екс-віце-прем'єра Павла Розенка, поділилася фото в одному купальнику

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на Insragram Лебідь (instagram.com/elena_kristina_lebed/)

Лебідь вирішила пограти з аудиторією і опублікувала досить провакційне фото. На ньому телеведуча сидить на шафі в одному купальнику з великим чоловіком, на якому з одягу красуються одні труси. Комплекцією чоловік нагадує коханого Лебідь, колишнього віце-прем'єра Павла Розенко, проте лице заритушоване.

"Народ, потрібна ваша допомога для справедливості )) Який кінець фрази смішніше (1,2,3), якщо початок такий:

ФОТКИ З ТУРЕЧЧИНИ НА ТЕЛЕФОНІ ТРЕБА ЗБЕРЕГТИ! ТОМУ ЩО... 1) там залишилися фотки з Сулейманом 2) я їх не всі виставила в Инстаграмм3) Туреччина мене ще раз не витримає", - написала Олена-Крістіна.

Також вона прокоментувала і загадкове фото. "А фотка поста - спойлер п'ятого сезону «Аферисти в мережах»", - інтригує Лебідь.

Користувачі почали в коментарях залишати свої варіанти відповідей, серед яких 3 виявився найбільш популярному. Втім, передплатники не змогли пройти повз фото і загадкового чоловіка.

"На Сулеймана явно не схожий )"

Також багато питань стосувалося виходу нового сезону програми "Аферисти в мережах", яку веде Лебідь.

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