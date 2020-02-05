Відома українська співачка Тетяна Котова, колишня солістка групи ВІА Гра, показала нові кадри з відпочинку

На кадрах Котова позує в квітковому сукню. Вона ходить по берегу моря і показує будиночки на воді, басейн і природу Мальдів. Волосся Тетяна вирішила не збирати в хвіст, а залишила розпущеним. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати встигли залишити кілька коментарів під кадрами:

"Обожнюю твою усмішку, адже вона привід появи усмішки на моєму обличчі", "Моя дівчинка", "Шикарна", "Яка ви красива , сонячна, сяюча", "Чарівна", "Дуже красива, незвичайна", "Світла як промінчик сонця)))", "Море і сонце, і вічно синє небо головою".

Раніше ми повідомляли, що Відома співачка Тетяна Котова, колишня солістка групи ВІА Гра, поділилася новим жарким фото в чорних кольорах.

На фото Котова позує на стільці в чорній спідниці і топі з великим розрізом. Волосся Тетяна вирішила залишити розпущеним. На фото можна оцінити ідеальні ноги співачки, які опинилися без взуття. На тлі можна побачити червоні будівлі, трохи рослинності поруч з ними і бруківку.

Повідомлялося, що екс-солістка "ВІА Гра" Тетяна Котова запалила на відпочинку.

"Запалила", прямо сказати, своєрідно - не танцювала, співала чи гуляла з чоловіками, ні, всього лише лежала в ліжку, але як лежала...

Так на новому опублікованому кадрі знаменитість ніжиться в ліжку, при цьому видна одна її груди - шанувальники виконавиці припустили, що та, повністю роздяглася і лише трохи "сховалася" за білими простирадлами.

Але навіть абсолютно приголомшливе тіло зірки мережі ніщо в порівнянні з тим мальовничим заходом, на тлі якого вона позувала. Артистка багатьох у засніженій Росії подратувала своїм жарким - в усіх сенсах цього слова - знімком.

Нагадаємо, пишногруда екс-ВІА Гра засвітила пікантні місця в мереживній білизні

Також Politeka писала, що блондинка з ВІА Гри похвалилася розкішним декольте в пікантній позі

Також Politeka повідомляла, що екс-ВІА Гра підняла сукню і показала найцікавіші місця



