Скандальна російська актриса і дружина Гаріка Бульдога Харламова Христина Асмус зважилася на камінг-аут

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Вчорашній пост підштовхнув мене на сьогоднішній. Трушность в моді, говорите? Оукей. Тоді ось вам камінг-аут.

«Я постійно говорю про те який прекрасний цифровий вік 📲🤖 Все є, все можна дістати. Але при цьому я взагалі не вмію користуватися айфоном і комп'ютером 💻🤷🏼‍♀️ Максимум - зателефонувати, сфоткати і будильник )))))))) Ну і ліхтарик іноді. А ось одночасно сфоткати і ліхтарик - вже недосяжне диво для мене», - зазначила вона.

Звернемо увагу, що шанувальники Асмус по-різному поставилися до одкровення кумира.

«нафіга це розповідати, не зрозумію», «У мене дідусь такий же динозавр. Зателефонувати, та сфотографувати може. В інтернеті щось пошукати. Але є один нюанс, йому 71 рік», «така ж нісенітниця», «не переживайте, ви не одна така», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, актриса Христина Асмус розповіла, як ледь не втратила телефон під час відпочинку на Мальдівах.

Про це зірка серіалу «Інтерни» написала на своїй сторінці в Instagram. За словами Асмус, її телефон перестав працювати. А разом з ним померли важливі контакти, фото і відео.

«Я вас благаю, робіть бекапи всіх фото, відео, нотаток та контактів, які вам важливі! Зберігайте всі на ці ... як їх там...айтюнсы або айклауды, користуйтеся хмарами, флешками, жорсткими дисками і всім, чим тільки можна! Мене, блін, попередній випадок (коли у мене безповоротно пішла понад 13 тисяч файлів) взагалі нічому не навчив!», - зазначила актриса.

За її словами, їй вдалося врятувати телефон, хоч усі навколо і говорили, що йому прийшов кінець. Асмус зазначила, що гаджет рятували два дні кращі айтішники, яких вона зуміла знайти на Мальдівах.

Нагадаємо, що Христина Асмус в розпачі, близькі люди пішли один за одним: "Що зі мною не так?".

Як повідомляла Politeka, Асмус роздяглася і показав, чим спокусила Харламова.

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