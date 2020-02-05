Скандальна російська актриса і дружина Гаріка Бульдога Харламова Христина Асмус зважилася на камінг-аут
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
Вчорашній пост підштовхнув мене на сьогоднішній. Трушность в моді, говорите? Оукей. Тоді ось вам камінг-аут.
«Я постійно говорю про те який прекрасний цифровий вік 📲🤖 Все є, все можна дістати. Але при цьому я взагалі не вмію користуватися айфоном і комп'ютером 💻🤷🏼♀️ Максимум - зателефонувати, сфоткати і будильник )))))))) Ну і ліхтарик іноді. А ось одночасно сфоткати і ліхтарик - вже недосяжне диво для мене», - зазначила вона.
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Звернемо увагу, що шанувальники Асмус по-різному поставилися до одкровення кумира.
«нафіга це розповідати, не зрозумію», «У мене дідусь такий же динозавр. Зателефонувати, та сфотографувати може. В інтернеті щось пошукати. Але є один нюанс, йому 71 рік», «така ж нісенітниця», «не переживайте, ви не одна така», - пишуть вони.
Як повідомлялося раніше, актриса Христина Асмус розповіла, як ледь не втратила телефон під час відпочинку на Мальдівах.
Про це зірка серіалу «Інтерни» написала на своїй сторінці в Instagram. За словами Асмус, її телефон перестав працювати. А разом з ним померли важливі контакти, фото і відео.
«Я вас благаю, робіть бекапи всіх фото, відео, нотаток та контактів, які вам важливі! Зберігайте всі на ці ... як їх там...айтюнсы або айклауды, користуйтеся хмарами, флешками, жорсткими дисками і всім, чим тільки можна! Мене, блін, попередній випадок (коли у мене безповоротно пішла понад 13 тисяч файлів) взагалі нічому не навчив!», - зазначила актриса.
За її словами, їй вдалося врятувати телефон, хоч усі навколо і говорили, що йому прийшов кінець. Асмус зазначила, що гаджет рятували два дні кращі айтішники, яких вона зуміла знайти на Мальдівах.
Нагадаємо, що Христина Асмус в розпачі, близькі люди пішли один за одним: "Що зі мною не так?".
Як повідомляла Politeka, Асмус роздяглася і показав, чим спокусила Харламова.
Також Politeka писала, що исхудалая Асмус змінилася до невпізнання і налякала своїм виглядом: "Не годують взагалі".