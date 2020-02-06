Популярна співачка Тіна Кароль останнім часом не перестає дивувати фанатів своїми знімками та відео на сторінці в Instagram

Співачка дуже часто ділиться з шанувальниками не тільки постановочними знімками і яскравими кадрами з фотосесій, але ще й цитатами, роздумами і важливими зауваженнями.

Однак цього разу на сторінці зірки в соціальній мережі Instagram з'явився пікантні кадри, на яких артистка вирішила показати себе в неймовірному образі, повідомляє Politeka.

В цей раз на фан-акаунті в Instagram з'явилася ціла серія жарких відео і фото з музичних гастролей.

На представлених кадрах Тіна змінила досить багато нарядів і навіть вразила формами в напівпрозорому платті з блискітками. Кадри були представлені з різних ракурсів, а зроблені на одному з концертів Кароль у всеукраїнському турі, який вона влаштувала в 2020 році.

«Приголомшлива❤️», «Як це мило, діамант наш.💖💞💗», «Ось як дожити до 17 лютого. Вже переглянула купу відео і не можу вже дочекатися концерту у своєму місті♥️», «Хлопці підкажіть в Запоріжжі не буде концерту ?», «Краща👍❤️», «Любов до Тіни і фан Тіна❤️😍💋», «Аааа, безмежна любов ❤️», «Ви супер @_fantina ❤️, Безмежна любов 😍», – написали користувачі.

Нагадаємо і про те, що раніше Тіна Кароль дала інтерв'ю в спецшоу "Слава+" прямо перед власним днем народження, яке було 25 січня. На кадрах видно, як Тіна позувала з витонченим макіяжем на обличчі і в чорній міні-сукні.

Зазначимо, що кількома днями раніше співачка потрапила в скандал з-за свого виступу. Посеред концерту Тіни Кароль глядачі почали виходити із залу з-за її російськомовних пісень.

Співачка зізналася, як вони разом з 11-річним сином Веніаміном пережили найстрашніші моменти в житті. Тіна Кароль поділилася своїми переживаннями в інтерв'ю "СЛАВА +". У 2013 році Тіна втратила чоловіка, продюсера Євгенія Огіра, а її син – батька. На 33-му році життя Огір помер від раку шлунка. Тіна зізналася, що маленький син пам'ятає тата, хоча і був у той час ще зовсім малюком.

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