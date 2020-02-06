Знаменита українська співачка Анна Седокова, продовжує вражати незвичайними знімками та відео, на цей раз спокусивши шанувальників природним виглядом

Зухвалі фото, незвичайні образи, а також сміливі вбрання зірка активно демонструє на своїй сторінці в Instagram. При цьому зірка не соромиться свого тіла і тому не реагує на слова недоброзичливців, пише Рoliteka.net.

Цього разу артистка вирішила вбити невеликими роликами в розділі Сторі, виблискуючи новою зачіскою і природним виглядом в одному чорному топі. До речі, подібні відео від Ганни останнім часом стали рідкістю, оскільки кілька тижнів зірка активно займалася своїм новим захопленням, всіляко вихваляючись в Інста-Сторі образами в різних спортивних костюмах.

На нових фото співачка вирішила показати себе з легким макіяжем на обличчі, з акцентом на природний вигляд і в ліфчику без бретелей. З-за ракурсу можна зробити висновок, що співачка навмисно показувала не тільки новий макіяж, але ще й досить пишні форми.

Варто відзначити, днем раніше Ганна розповіла, чому вона нарешті задумалася про проблеми зі здоров'ям через постійне читання ночами.

При цьому зірка виставила в Instagram невеликий кадр з концерту, позуючи в яскраво-рожевому костюмі з безліччю прикрас. Примітно, що сам кадр не мав відношення до підписи під новим постом.

«Вчора укладаю малюка, і поки він годину засинав, я під подушкою - в телефоні. Зрозуміла, що це найшкідливіша звичка і штука - висіти на телефоні перед сном. Я забороняю собі це робити! І коли забуваю, то перечитую це👇🏼 Зберігай собі ❤ .

Чому потрібно відмовитися від телефону перед сном 📱🌑

Перше, і найголовніше, - важке пробудження вранці. Використання смартфона перед сном = зменшення часу на сон і навантаження на центральну нервову систему, а це основні чинники, які ускладнюють пробудження», – пише Ганна, розповідаючи далі про цілому списку згубного впливу на організм смартфонами.

Нагадаємо, Седокова заінтригувала новим відео.

Як повідомляла Politeka, Сєдокова показала свої форми в пікантній позі.

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