Зірка серіалу "Бригада" і багатьох інших телевізійних багатосерійних фільмів Олексій Кравченко зізнався, що зраджував першій дружині – в одкровеннях Лєрі Кудрявцевій артист не приховував емоцій

Про це він сказав в ефірі програми «Секрет на мільйон», яка готується до випуску. Так за даними росЗМІ, Олексій особливо не шкодує про те, що сталося і каже, що дітям від першого шлюбу увагу приділяє, як і раніше:

«Може, проблема в мені? Що я такий негідник? Зраджую… Діти шлюб не тримають. Я закохався в Надію, з першого погляду і просто не міг відмовитися від цього почуття. Були моменти, коли казав собі, що це неправильно, потрібно зупинитися, але не виходило».

Відзначається, що зі своєю коханкою актор досі разом - вже 14 років. Олексій і Надія так і не одружилися, у жінки є дочка від попередніх стосунків і у них в сім'ї все гаразд, запевняє актор:

«…Наші діти прекрасно спілкуються один з одним, ми проводимо разом всі сімейні свята. Важливо розуміти, що ти йдеш від дружини, а не від дітей. Їм все так само необхідна турбота мами і тата», – передає слова актора StarHit.

Раніше повідомлялося і про особисті переживання ведучої Кудрявцевої, що пов'язаны зі здоров'ям. Вона шкодує про те, що 15 років тому лягла під ніж пластичного хірурга. За словами знаменитості, у неї тоді були гарні груди.

«Я увійшла в новий рік чистий як травнева троянда! Я дуже задоволена і, слава богу, що позбулася цих моторошних "балконів"», – заявила вона в інтерв'ю журналістам російського телеканалу МУЗ-ТВ.

У грудні лікарі виявили, що один з грудних імплантів Кудрявцевої порвався близько 5-6 років тому і розтікся по м'язам. Ніяка біль і симптоми не були присутні, крім звичайної головного болю і занепаду сил, які притаманні всім жителям мегаполісу. Одного разу вона зайшла почитати дослідження про маммопластику і зважилася на МРТ.

«Це була не просто операція - розкрили імпланти, зняли - і все. У мене в одній грудей був порваний імплант, він розтікся, хоча хірурги кричать, що він не може розтектися. Він не може розтектися за рік, але в мене це було довго. Я про це не знала. І тому він мігрував-мігрував і перетворився в результаті в таку кашу, яку виколупували у мене з м'язів», – шокувала подробицями телеведуча.

Зазначимо, що на інтерв'ю вона прийшла в закритому брючному костюмі червоного кольору з чорним топом, а не з декольте, як увійшло у звичку.

Як ми раніше писали, Лєрі, яка раніше зустрічалася з популярним російським співаком Сергієм Лазарєвим, знадобилася термінова операція з видалення грудей, тепер же – у неї, можна сказати, що почалося нове життя і з труднощами зірка впоралася, більше того, стверджує вона, чоловікові її оновлений бюст – дуже подобається:

«Мій чоловік дуже задоволений новою груддю. Я переживала, адже коли 15 років ходиш з великим бюстом, і тобі щось заважає, думаєш: ну як же», — зізнається Кудрявцева.

Лєра також зізналася, що не хоче робити нові груди і про те, що її влаштовує невеликий розмір.

Також наголошується, що, завдяки розголосу, як виявилося, з проблемою, такою, як у Лєри стикалися і багато інших жінок:

«За останній час з'явилися і інші жінки, у яких з'явилися схожі проблеми. Виявилося, що ще 10-15 років тому ця операція не була вивчена, і всім обіцяли «довічну» гарантію на імпланти, а також ніхто не казав, що їх треба міняти раз в сім-дев'ять років», - йдеться в матеріалі.

"Це була не просто операція - розкрили імпланти, зняли - і все. У мене в одній грудей був порваний імплант, він розтікся, хоча хірурги кричать, що він не може розтектися. Він не може розтектися за рік, але в мене це було довго. Я про це не знала. І тому він мігрував-мігрував і перетворився в результаті в таку кашу", - приголомшила правдою Лєра.

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