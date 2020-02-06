Артист заробляє тим, що роздягається, але в цей раз його витівка в публічному місці - просто приголомшила глядача

Чоловік російської співачки Наташі Корольової Тарзан показав в якій чудовій фізичній формі він перебуває зараз, роздягнувшись на зйомках одного з шоу

Фото напівголого Сергія Глушка з його стораз гуляє мережею, передає Politeka.net з посиланням на Instagram артиста.

На кадрах Тарзан стоїть на сцені в оточенні відомих екс-КВН-щиків команди "Союз", які зараз ведуть свое гумористичне шоу на одному з російських телеканалів, роздягнений до пояса. Публіка викупала артиста в оваціях і "сподівалася", очевидно, що той зніме і штани, смикаючи за них і нібито маючи намір зняти. Однак Тарзан публіку трохи надурив і лише зробив вигляд, що зняв низ свого наряду.

Відео було знято з-за лаштунків зйомок або концерту, на кадрах також не чітко, але видно, як голосиста екс-КВНщиця Олена Гущина зніяковіла, побачивши напівголого Тарзана.

Коментувати публікацію, так як вона зі сторіз підписники Тарзана були позбавлені можливості, проте раніше його шанувальники неодноразово відзначали, що артисту "є, чим похвалитися" в плані краси свого тіла.

Відзначимо, що Сергію Глушку 49 років, але він досі бере участь в еротичних шоу. Завдяки шлюбу з Наташею Корольовою він став дуже відомим і сьогодні на шоу з його ім'ям приходять сотні людей. Як відомо, Глушко пишається своєю зовнішністю, тому регулярно публікує відверті знімки у своєму блозі.

До речі, спільному сину Корольової і Тарзана вже виповнилося 17 років. Він займається музикою і вже встиг прославитися завдяки відносинам з учасницею Дом-2, яка старша за нього на кілька років.

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