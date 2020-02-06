Людство незабаром зустріне кінець світу, про що попередив легендарний пророк

Іранець Салман Салехігударза передбачив, що чекає людство в найближчі п'ять років. Старець попереджав, що якщо люди не схаменуться, то планета сама зробить все можливе, щоб позбутися від них.

Варто відзначити, що пророцтва віщуна почали збуватися, адже раніше він передрікав виверження вулканів, попіл від яких закриє сонячне світло.

"Зовсім скоро на Сході прокинуться вулкани. І це буде не Божа воля. Це буде реакція Землі на те, що ми тут творимо. І з кожним роком це буде все помітніше",- пророкував іранський пророк.

В підтвердження пророцтва на Філіппінах зовсім нещодавно прокинувся другий за величиною вулкан Тааль. Його виверження відбулося 12 січня.

"Людству загрожує сутінок і голод. Прокинулися вулкани це не гнів всевишнього – це планета намагається позбутися від людства, яке завдає їй шкоду", – зауважив пророк.

До всього іншого, він говорив, що протягом найближчих п'яти років у світі буде велика кількість вивержень, а вогонь і попіл чекає дуже багатьох людей.

Також раніше повідомлялося, що відомий астролог і алхімік Філіп Ауреол Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм, більш відомий під псевдонімом Парацельс передбачив світу кінець світу.

За його прогнозами, прийде війна зі Сходу. Крім того, світ сколихне катаклізми, які знищать мільйони людських життів.

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