Акторка показала, як їй прекрасно відпочивається

Російська актриса Христина Асмус постала перед фанами в купальнику

Дружина відомого коміка Гаріка Харламова покрасувалася у басейні за сніданком. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості в Instagram.

На знімку Христина позувала у світлому, ймовірно, суцільному купальнику і у стильному сонцезахисті, а перед нею виднілася ніша на воді: на умовному підносі - було безліч всяких смаколиків, в тому числі, екзотичних фруктів:

«Так, фотка з Ейфелевою вежею є 👌, призахідне сонце на долоні є, тепер ось плавучий сніданок ☕✅ Залишилися ноги на тлі моря і фото біля фонтану 😂», - підписала Асмус своє яскраве фото з відпочинку.

Як відомо, зараз російська актриса відпочиває з родиною на Мальдівах і регулярно, практично щодня - постить в популярній соцмережі ефектні кадри з курорту. Схоже, Христині відпочивається чудово - її фото в купальнику набирає тисячі лайків і сотні коментарів, а свіже зі сніданком - всього за кілька годин після публікації - вже встигло рознестися в різні фан-клуби артистки і коміка Харламова.

Відпочинок для молодої артистки зараз дуже доречний -

раніше ми писали про те, що Асмус потрапила до лікарні. Після тривалого скандалу, мабуть, організм російської артистки почав здавати.

Так на новому опублікованому фото актриса з'явилася перед публікою в піджаку з глибоким декольте і яскравим макіяжем, однак одразу ж відзначила для підписників, що фото не з режиму реального часу:

«Ні це фото, ні кілька моїх останніх постів не дуже мають відношення до того, що у мене зараз насправді відбувається ‍♀️ Я лежу в лікарні. Вже тиждень. Якась гостра бактерійна інфекція…», - пише Асмус.

Артистка відзначила, що вона в жахливому стані зараз і цілодобово перебуває під крапельницями і з температурою.

Шанувальники артистку, підтримали. Пишуть, щоб та трималася і видужувала скоріше.

Нагадаємо, молода дружина Харламова показала фото з ванної: «Це точно привід до розлучення».

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