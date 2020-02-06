Відома українська співачка Світлана Лобода, яка живе і будує кар'єру в Росії, похвалилася новими кадрами із відпочинку

На фото Світлана позує практично без одягу, прикривши тіло тільки рожевим купальником і великими сонцезахисними окулярами. Лобода однією рукою взялася за них, а другий, швидше за все, робила селфи. Можна також побачити ногу співачки, яка опинилася в піску. На тлі видніються пальми і парасольки від сонця, а також стільчики. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Шерон Стоун: «Жінка повинна завжди знати собі ціну — але ніколи не називати її». Сподіваюся Ви також вважаєте , дівчатка", - написала Світла під фото.

Фанати встигли поставити більше 50 тисяч лайків під фото і написати безліч коментарів:

"Ну ви така мрія, мені прям погано", "Незрівнянна наша Лобода", "Смаглява яка!", "Шоколадка прям вже. Друга фотка оч нра-щастя на обличчі)", "Світлана Сергіївна, Ви безцінна!", "Повністю згодна", "Чітка", "Жінка безцінна", "Абсолютно", "Фраза хороша)) Дивлюся на ваші фотки з Мексики, Світлана, і прям спогади нахлинули, я там з 2013-2014 рік)".

Раніше ми повідомляли, що Лобода показала маленьку Тільду у всій красі, здивувавши виглядом.

цього разу щасливим фото зі своєю молодшою дочкою Світлана поділилася кілька годин тому в Instagram, чим немало здивувала мережа, адже Тільду артистка практично не показує в Instagram, а її обличчя приховує донині.

Зірка позувала без макіяжу, звично приховавши за очі сонцезахисними окулярами, а також одягла стильний халат. Маленька Тільда ж позувала спиною до камери, мило тримаючись за маму в чорному одязі, умилив тим самим мережу.

Нагадаємо, Лобода показала, з ким насправді розважається на відпочинку

А ще Politeka писала, що Лобода ледь втримала пишні форми у відвертій білизні

Також Politeka повідомляла, що Лобода здивувала кадрами дорослих дочок на відпочинку



