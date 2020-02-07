Регіна Тодоренко поскаржилася на відпочинок з сином

Популярна українська провідна Регіна Тодоренко відпочиває з сином і сестрою на Мальдівах. Але вона не стільки ділиться фото в купальнику, скільки історіями про своєму головному чоловікові – сина Майкла.

Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram знаменитості.

«Тату, не хвилюйся, наш син в надійних ведмежих лапах», – наголосила вона, показавши сплячого сина в гамаку біля самої води блакитного кольору.

Також вона поділилася історією про заколисування сина перед сном і розкрила, що довгий час виглядала як зомбі.

«Я так багато читаю про сон дитини, про норми укладання та кількість проведеного часу в ліжечку... Ми живемо в певному графіку, виходячи з побажань маленької людини і наших сімейних традицій. В якийсь період на укладання йшло дуже багато часу. Деколи я ридала від безсилля, потім закачувала десятки лекцій з рекомендаціями. У хід йшло все: фітболи, присідання, стрибки і навіть гранд пліє, але тільки груди заспокоювала малюка , і він засинав. Тиждень в такому режимі, і я була готова вздернуться від недосипу і недоеда . Дружина схожа на зомбі - видовище не з приємних», – розповіла вона іронічно.

Також телеведуча розкрила секрет, як їй вдалося впоратися з цією проблемою. Вона стала перечитувати книгу «Чого Хоче Ваш Малюк», користуючись порадами автора Трейсі Хогг, і перед судорожним заколисуванням почала робити паузу в 3-5 секунд, щоб видихнути, оцінити ситуацію, вдихнути і з повною упевненістю робити що-то.

«Чуйні мами мене зрозуміють, коли я скажу, що почала прислухатися до біоритмів нашого сина і нарешті зрозуміла, що пацан виріс, у нього з'явилися потреби , про які він поки не може сказати, але з великим задоволенням кричить», – сміється Тодоренко.

Її малюкові приємно спати, коли штори щільно закриті, грає музика (краще Шопен «Вальс до Дієз Мінор»), а провітрена кімната по максимуму.

«Навіть більше скажу, Майклу подобається , коли в дитячій дубак. Ритуали так важливі!!!!! Але це ще не фінал моїх умовиводів. P. S.: тепер у нас новий ритуал - сон в гамаку готелю. Син, явно задумав розорити батьків», – додала вона.

Нагадаємо, Тодоренко повернулася з Мальдів і познущалася над росіянами.

Як повідомляла Politeka, Тодоренко без Топалова засвітилася на відпочинку з іншим чоловіком.

Також Politeka писала, що Тодоренко насмішила невдалої позою під час відпочинку.