Астролог Василина Володіна назвала представників знаків Зодіаку, у яких починається сприятливий фінансовий період
Скорпіон
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Починаючи з наступного тижня ви будете приречені на успіх. Скорпіони отримають нове джерело доходу, який назавжди змінить їхнє життя.
Лев
Для цього знака Зодіаку з понеділка відкриється новий фінансовий потік. Але, для того щоб не пропустити удачу ви повинні набратися сміливості і взяти ситуацію під контроль. Не варто боятися невдачі - все задумане вийде.
Рак
Вже з перших днів нового тижня ви відчуєте всі принади грошової удачі. Вас чекають гідні пропозиції по роботі, які відкриють вам нове майбутнє.
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