"Як мало треба в старості"

56-річна російська співачка Лоліта Мілявська похвалилася селфі з французьким модельєром Жан-Полем Готьє, заради чого їй довелося поганятися за зіркою світу моди

Як передає Politeka.net, Лоліта поділилася кадрами своїх пригод в мікроблозі в Instagram (щоб подивитися, проскрольте вниз). Так, Готьє приїхав до Москви зі своїм шоу - на цьому заході Лоліта його і впіймала, щоб зробити селфі. Спочатку артистка поскаржилася, що кумир не звертає на неї уваги. Але потім їй вдалося домогтися свого, і, щаслива, вона все ж сфотографувалася в обнімку з модельєром.

Примітно, що Лоліта постала в дещо розпатланому вигляді і без макіяжу, що не могли не помітити пильні шанувальники.

"Ура!!! Жан-Поль Готьє! Я збирала і носила Його речі!! Я люблю Його прикраси!! У мене є колекція, яка перейде дочці з брючних костюмів!! Уявляю, яким буде шоу «Fashion Freak Show», в якому можна побачити костюми Найвідоміших світових Зірок! Подивіться!! Правда, тільки Пітерцям і Москвичам пощастило! Все в МДМ!!!", - написала в соцмережі Мілявська.

Фанати активно обговорюють кадри з захопленою Лолітою і Готьє, і пишуть, що відчувають себе також, коли фотографуються разом з нею.

"Господи ,чому він повинен звернути увагу на розпатлану бабу....🤔і чому це не зрозуміло..." - "а чоловіки реагують тільки на розпатланих☝️😂"

"Хто ж із вас крутіше ?!"

"У мене стільки ж радості було після селфі з вами!❤️"

"Лолік, ти така радісна))) Як дитина)))"

"Боже... Як мало треба в старості."

"Лоліта, Ви чудо! Як маленька дівчинка! Так класно!😍"

"👌ЛОЛА, бери його❤️❤️❤️❤️"

Раніше ми повідомляли, Лоліта здивувала фанатів домашнім відео, на якому у неї помітили бретельку від бюстгальтера.

Але не тільки цим співачка привернула увагу публіки - ті також звернули увагу на те, що артистка постаріла. На відео вона була без макіяжу, що зробило її зовнішній вигляд ще більш блідим та видавало вік Мілявської.

Додамо, Лоліта переживає хворобливе розставання з молодим чоловіком, спортсменом і бізнесменом Дмитром Івановим. Артистка звинуватила його в психологічному насильстві, а останньою краплею, на думку Лоліти, стала його зрада.

Нагадаємо, Лоліта і Стівен Сігал: фото скандальної парочки мережу облетіло, «рознесло до невпізнання».

Як повідомляла Politeka, роздягнену Лоліту на пляжі переплутали з Волочковою.

Також Politeka писала, що Лоліта зірвала власний виступ, причина вражає.