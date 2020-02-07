Хіба так вчать одягатися в князівській родині

Дочка принцеси Монако Стефанії не перестає дивувати публіку своїми екстравагантними виходами у світ

25-річна Поліна Дюкрюэ, дочка принцеси Монако Стефанії, з'явилася на урочистому заході в Нью-Йорку. Папараці зняли дівчину на Cipriani Wall Street.

Поліна була одягнена в досить строгий чорний костюм, що складається з подовженого піджака і широких штанів зі стрілками.

Проте не обійшлося без пікантної особливості. Судячи з дуже глибоким декольте дівчата, під піджак Полін, здається, не одягла навіть бюстгальтер. На грудях дівчини красувалася підвіска, а в вухах сяяли сережки-гвоздики з діамантами.

Полін Дюкроэ є членом княжого дому Грімальді і 12-я в черзі спадкоємців на трон Монако.

Раніше ми писали про подробиці життя інших членів князівської родини Монако. Так, в ЗМІ з'явилася новина про те, що 32-річна принцеса Монако Шарлотта Казірагі вийшла заміж за 37-річного кінопродюсера Дмитра Рассама з Росії.

Церемонія пройшла в Монако: реєстрацію шлюбу пара провела в державних залах палацу Грімальді, де у свій час одружилися Грейс Келлі та князь Реньє, принцеса Кароліна, а також двоє братів Шарлотти — П'єр і Андреа Казірагі.

Також нагадаємо подробиці саги про втечу Меган Маркл і принца Гаррі від своїх обов'язків.

Відомий британський ведучий Джеремі Кларксон публічно порадив Меган Маркл взяти себе в руки. Герцогиня Сассекская під час розповіді про тяжку долю і щоденній роботі членів британської королівської сім'ї дала волю почуттям і знову потрапила під хвилю критики. Про це повідомляє британське видання The Mirror.

Нагадаємо, скандал в королівській сім'ї, принц Гаррі і Меган Маркл вчинили непоправне: "Ми йдемо".

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