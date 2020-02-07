Співачка Анастасія Кумейко, яка раніше була солісткою групи Nikita, порадувала шанувальників шпагатом у повітрі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)

«Головне не губитися в непередбачених ситуаціях», – вона підписала відео, додавши хештег «мої штори – мої правила».

Уточнимо, що на знімку Кумейко в напівпрозорому чорному облягаючому костюмі займається йогою в повітрі, демонструючи ідеальне тіло і розтяжку. Її груди буквально вивалюється з тонкої тканини. Також на опублікованих кадрах співачки та ді-джей засвітилася без макіяжу, не рахуючи татуажу брів.

В коментарях полконники написали захоплені відгуки про її розтяжці.

«Понад людина!!!❤️ Мені завжди було незрозуміло, як таке можливо!», «Дуже сильно», «Повісилася», «Моя любимка❤️ так приємно бачити!», «

Яка пластику і краса», «Гнучка Настя», «Круто», «Нана, у Вас є гімнастичний досвід з дитинства?», «Крутяк», А то зліва зверху дві петлі на випадок, якщо хтось не витримає навантажень і захоче повіситися.», «Солідно», «Людина,яка просто змушує восхищатся собою», «Вогнище», «пантера», – відзначили користувачі соціальної мережі під відео.

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На фото Кумейко позує в довгих чорних чоботях, светрі і шортах. Волосся в цей раз Анастасія розпустила. На тлі можна побачити великий стілець зі спинкою, а з боків сухі рослини. Співачка вирішила відвести погляд від камери в бік.

"Маскуюся під хорошу дівчинку", - підписала коротко пост Кумейко.

Фанати встигли поставити понад 900 лайків і написали кілька коментарів:

"Надовго, Настя?", "Це чудово", "Не треба маскуватися, красуня, ви прекрасні в будь-якому образі,головне що у вас в серці і душі!" "Ти сама гарна дівчинка", "Nana вогонь".

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