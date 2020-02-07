Дочка відомого російського композитора і автора багатьох популярних пісень Ігоря Крутого Вікторія - показала свій новий кліп

У відео до пісні Вікторії Крутої "Тіні" чимало відвертих кадрів. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram старшої з дочок Ігоря Крутого.

Так у поданому артисткою ролику, вона знялася в шкіряній білизні, прозорій накидці і пококетувала, сидячи на ліжку. Крім того, Вікторія дуже заклично танцювала на сходах, а також поніжилась з м'язистим хлопцем в кліпі.

Шанувальникам Вікторії такі кадри дуже сподобалися, вони в коментарях відзначають, що Торі просто чудово виглядає, а кліп вийшов "запальним" і таким, що привертає увагу.

Раніше ми писали про те, що фігуриста брюнетка Вікторія Крута розташувалася на тлі святкових вогнів - у смарагдовій "сяючій" міні-сукні. Жінка виглядала чудово, щоправда, деякі її прихильники зазначили, що, можливо, такий сміливий наряд - це трохи забагато для таких пишні форм, як у Вікторії.

Інші зазначили, що платтячко на Вікторії сиділо відмінно і видно її жіночну фігуру, що не може не радувати.

Волосся знаменитість розпустила, знімок вийшов типовим новорічним, разом з тим - дуже яскравим і таким, що привертає увагу.

Підписники відреагували на такий кадр і ракурс, як ми вже зазначили, неоднозначно, пишуть, що дама, цитуємо: "вау, яка хороша", і щоб "не зловживала такими коротенькими нарядами".

Нагадаємо, пишногруда онука Боярського затьмарила зоряного діда і тітку на сімейному фото

Також Politeka писала, пишногруда донька Добкіна показала свого маленького серцеїда, особисті фото: «одне обличчя»

А ще Politeka повідомляла, син Наташі Корольової зганьбився в першому кліпі