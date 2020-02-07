Російська телеведуча Настя Івлєєва взяла участь у відвертій фотосесії

Популярна телеведуча і блогер вирішила кардинально змінити імідж і приміряти відвертий білизняний наряд. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram знаменитості.

Так на нових опублікованих фото артистки, вона красується на камеру з коротким "блондинистим" волоссям і показує своє обличчя з надлишком, на думку багатьох її шанувальників, макіяжу зблизька. На фото видно також фігуру артистки, а свої підкачані сідниці зірка ТБ оголила, надівши білизняний боді відтінку "фламінго".

Кадри вийшли ефектними, фани в коментарях під постом висловили своє захоплення красою артистки, деякі вважають, що така зачіска, як на фото - Анастасії абсолютно не личить:

"Вау"

"Вогонь, круто вийшло"

"а що з головою таке... взагалі не ваша зачіска"

"Яскрава"

Раніше повідомлялося про те, що артистка перетворилася з "бунтарки з малиновим кольором волосся", в практично гламурну блондинку.

Так на новому опублікованому в мережі кадрі, дівчина постала в блискучому вбранні - топі і подовженій спідниці з високим розрізом в районі ніг. На голові у артистки красувалася, ймовірно, перука - вона витягла свою руку вперед, перед нею стояв якийсь хлопець, напевно, партнер по знімальному майданчику.

Більше всього шанувальників зірки вразили підкачані ніжки артистки, мовляв, "ось це об'єми, солідно", а також впевненість Анастасії в студії і, крім того, її підтягнуте тіло в цілому і, як правило, позитивний настрій щодо будь-якої справи, за яку вона береться.

Нагадаємо, що ведуча «Орла і Решки» засвітила підкачані сідниці.

Як повідомляла Politeka, Елджей зробив Івлєєвій інтимний подарунок.

Також Politeka писала про те, що Настя Івлєєва відмовилась від жіночного образу.