Російська телеведуча і світська левиця Ксенія Собчак поділилася знімком, де на ній був темний вечірній наряд

Покрасувалася зірка ТБ перед камерами не одна, а зі своїм зоряним колегою Іваном Ургантом. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram епатажної знаменитості Собчак.

Ксенія явилася на зйомки до Івана на шоу, хоч, і неодноразово, зокрема в інтер'ю відомому Дудю заявляла, що не може потрапити до Урганта на шоу. Шанувальники Ксенії дуже здивовані таким поворотом подій, і пишуть в коментарях багато всього, не приховуючи свого здивування:

"Ксенія тільки гарнішає з роками"

"Очманіти! ..."

"Непогано виглядаєте"

"Оце так поворот!"

На знімку Ксенія Анатоліївна позує в чорній сукні з опущеною горизонтальною лінією плечей, на обличчі знаменитості видно яскравий макіяж - образ, не дивлячись на темні стримані тони наряду, вийшов досить яскравим і "помітним", як висловилися фани Собчак в мережі.

Іван на фото виглядає чи то здивованим, чи то серйозним.

Раніше Собчак поділилася тим, що буде вести нове ток-шоу на одному з центральних федеральних телеканалів РФ.

Повідомляється, що промо до нового проекту Собчак зняв її чоловік.

Так на кадрах зоряна автор лежить у ванні з піною й рушником на голові і релаксує, Ксенія так розслабилася, в ролику видно, що вода перелилася через край і потекла по підлозі, в загальному – ціла побутова НП. Але раптово дзвонить телефон і висвічується ім'я - якийсь Андрій:

«Що? Затопила? Пробач, я дуже ретельно готуюся до виходу. А тобі пора зробити ремонт», - каже Ксенія у слухавку. Ймовірно, скандальна телеведуча хоче змістити з місця під головним софітом російського ТБ відомого телеведучого з його шоу Андрія Малахова, і, цим роликом, нібито натякає на свої «наполеонівські плани».

Нагадаємо, Собчак в Куршевелі наздогнало соромливе прокляття, про таке не розповідають.

Як повідомляла Politeka, Собчак приголомшила домашнім відео з сином.

Також Politeka писала, що колишній чоловік Собчак злив в мережу непристойне листування з нянею їх сина.