Турецька акторка Нур Феттахоглу поділилася чорно-білим знімком



Як передає Politeka.net знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Instargam.

Актриса прославилася завдяки серіалу "Величне століття", де вона зіграла роль першої дружини Сулеймана Махідевран Султан.

Вона регулярно радує шанувальників позитивними знімками з дочкою Елісой, публікує фото, на яких позує без макіяжу або зображена в домашній обстановці. Але цей раз став винятком.

Героїня "Величного століття" постала на чорно-білому кадрі сидячи навпочіпки на стільці. По обличчі актриси можна зрозуміти, що вона не в найкращому настрої.

"Самотність не означає, що навколо немає людей.", - процитувала вона психіатра і педагога Карла Густава Юнга в підписі до світлини.



Шанувальники актриси активно підтримали її в коментарях і висловили слова підтримки і любові до неї.



Нур Феттахоглу, яка зіграла Махідевран, змусила мільйони телеглядачів співпереживати своєї героїні. Драматичні перипетії долі Махідевран закономірно викликають інтерес до життя самої Нур Феттахоглу.

Раніше ще одна зірка серіалу, Мер'єм Узерлі похвалилася фото зі статуеткою при світлі дня в декорованому непомітними блискітками плаття-чохлі з прозорою сіточкою у вигляді рукава.

Стримана укладка, глибокий погляд, неяскравий макіяж - артистка цього разу виглядала просто чудово.

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