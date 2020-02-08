Українська співачка Світлана Лобода, любить привертати до себе увагу і епатувати публіку, що активно показує на своїх сторінках у соціальних мережах

Сама Лобода також часто викладає спокусливі, а іноді відверто дивні фотографії і тому нерідко наривається на критику з боку шанувальників.

Тим не менш, Світлана є кумиром мільйонів людей, які захоплюються не тільки її роботами, але і їй самій, а також її родиною, повідомляє Politeka.

Не забуває зірка проводити час зі своїми дівчинками - молодшою дочкою Тільдой і старшою дівчинкою Євангеліною. Цього разу артистка вирушила з ними у відпустку за кордон.

Варто відзначити, що разом з дітьми вона відпочиває на одному з відомих курортів. Однак, саме місце свого перебування співачка досі тримає в таємниці - шанувальникам залишається лише гадати, куди саме вирушила зірка.

В цей раз частливым фото і відео зі своєю старшою дочкою Світлана поділилася кілька годин тому в Instagram. У ролику Світлана прогулялася разом з Євангеліною пройшлася по сонячних вулицях, позуючи в одному лише чорному білизна і коротких шортах. Як завжди, також Світлана була без макіяжу.

До цього артистка показала струнку й підтягнуту фігуру на новому фото в Instagram. На ньому артистка виглядає щасливою і відпочившою, позуючи в пляжному суцільному купальнику з леопардовим принтом.

Так, Лобода показала чуттєве знімки, зняті на березі моря біля невеликої пляжної «вежі». Світлана стоїть в леопардовому монокіні, що підкреслює її струнку фігуру, а на плечі у виконавиці – груба чорна куртка-косуха. Волосся діви розпущені без будь-яких укладок.

Шанувальники тут же взялися коментувати новий пост, адже постать і підписи під світлинами від зірки не залишають нікого байдужим.

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