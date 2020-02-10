Молодий хлопчина, який закоханий у свою подругу зважився зізнатися коханій в почуттях і зробив гарну пропозицію руки і серця, а його реакція дівчини на все це просто вражає
Про це йдеться в анімаційному сюжеті каналу на Youtube під назвою «365 Днів Радості» (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця):
«Дарувати людям щастя залишилося у мене в звичці з дитинства. Я виступав, співав, грав на гітарі, намагався давати всім те, чого нам завжди не вистачає - усмішку. Моя мама любила говорити, що я як маленька свічка, яка в сумний час запалює всіх. Тільки зараз, будучи дорослою людиною, я усвідомив цінність таких рядків, пише автор:
«Тисячі свічок можна запалити від однієї єдиної свічки, і життя її не стане коротшим».
Хлопець розповів, що його звуть Алекс, і він хворий:
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«…Швидше за все менше, ніж через рік про мене залишаться лише спогади… Саме тому сьогодні я зроблю серйозний крок у наших з Алісою відносинах!».
Чоловік дуже сподівався на взаємність і вирішив влаштувати своїй коханій справжнє свято: прикрасив парк, підключив музику:
«…Все сяяло, світилося, було дуже красиво, атмосфера – ніби на Новий рік прикрашаєш ялинку», - зізнався він. Автор одразу вирішив: пропозиція не має бути банальною:
«…Після прогулянки, вечері, здивування і радість на її обличчі неможливо було не помітити. Ми підійшли до столика і там було маленьке кошеня».
Далі, автор розповів, що зрозумів: зараз саме час сказати заповітні слова:
«Я став на одне коліно і простягнув коробочку з заповітним кільцем». В якості реакції на пропозицію руки і серця дівчина одразу довго мовчала, після – її губи заворушилися, вона почала плакати:
«…І після того, як розридалася, вона сказала «Ні»».
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