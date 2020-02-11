Деяких знаків Зодіаку чекають серйозні життєві зміни навесні 2020 року
Іменитий астролог Павло Глоба, спрогнозував, кому із знаків Зодіаку необхідно берегти своє емоційне і фізичне здоров'я у березні.
Астролог назвав лише двох представників зодіакального кола, які на початку цієї весни можуть зіткнутися з небезпечними ситуаціями і проблемами.
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Раки
У березні на представників цього знака Зодіаку наваляться проблеми, для перемоги над якими потрібно буде зібрати всі емоційні і фізичні сили. Представників цього знаку Зодіаку буде буквально розривати на шматки між роботою та особистим життям.
Саме особисті стосунки виявляться під найбільшим ударом, які зможуть витримати лише міцні і перевірені труднощами пари. Астролог попередив, що іншим доведеться зіткнутися з розчаруванням і розставанням, звільняючи місце для нових відносин і почуттів.
Тим не менш, світла смуга не за горами, і удача вже на порозі.
Козеріг
Метушня, складні ситуації і турботи чекають представників цього знаку Зодіаку в березні 2020 року. Козероги будуть потрібні в березні всім і скрізь, про їх допомогу будуть благати члени сім'ї, далекі родичі і навіть колеги. До всього іншого про них несподівано згадають старі друзі, які багато років ігнорували Козерогів.
Представники цього знака Зодіаку втомляться від бурхливої діяльності, вони засумують за тишою і самотою. Астролог попередив, що їм варто звернути увагу на здоров'я, а також на фінансовий стан, адже саме ці сфери життя перебувають у зоні ризику.
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