За прогнозами провісника, рік буде важким

Відомий британський екстрасенс Ніколас Ауджула зробив похмурий прогноз на 2020 рік

34-річний британський екстрасенс Ніколас Ауджула повідомив, яким він бачить 2020 рік. За словами провісника, рік буде важким.

Ніколас стверджує, що передбачав землетрус в Китаї та на Кубі, масові протести лондонських таксистів, пожежу "у великій історичній церкві" (мається на увазі, звичайно ж, палаючий Нотр-Дам) і скандал з участю громадського діяча на ім'я Джастін. Все це збулося в 2019-м.

Цього разу Ауджула повідомив про свої нові видіння, які, на його думку, поширюються на найближче майбутнє, а саме на 2020 рік.

Він бачив, що світ чекають масові протести по всьому світу

"Я бачив багато протестів по всьому світу. Звичайно, люди весь час протестують, але я бачу це швидше як глобальний масове рух", - запевнив провісник, додавши, що Трамп втратить свій президентський пост.

Віщун також бачив, що дуже сувора погода і дуже сильні вітри сколихнуть Великобританію.

Також Ніколас заявив, що кілька його видінь пов'язані зі світом шоу-бізнесу. Наприклад: Періс Хілтон оголосить, що в неї буде дитина, а навколо Ліндсі Лохан і Дженніфер Еністон виникнуть нові скандали.

Також раніше повідомлялося, що іранець Салман Салехигударза передбачив, що чекає людство в найближчі п'ять років. Старець попереджав, що якщо люди не схаменуться, то планета сама зробить все можливе, щоб позбутися від них.

"Людству загрожує сутінок і голод. Прокинулися вулкани це не гнів всевишнього – це планета намагається позбутися від людства, яке завдає їй шкоду", – зауважив пророк.

До всього іншого, він говорив, що протягом найближчих п'яти років у світі буде велика кількість вивержень,а вогонь і попіл чекає дуже багатьох людей.

Як Politeka писала, пророцтва Ванги збуваються одне за іншим, майбутнє світу вирішене: що гряде в 2020 році.

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