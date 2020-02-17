Другий півфінал Нацвідбору на Євробачення запам'ятався двома гучними скандалами

Про це пише Politeka.net.

Як відомо, у суботу у другому півфіналі виступали відразу троє артистів, які були підопічними Тіни Кароль на шоу "Голос".

Вона до початку конкурсу стверджувала, що буде оцінювати їх, як і всіх інших. Але на ділі вийшло зовсім по-іншому.

Колективи MOONZOO feat. F. M. F. Sure і TVORCHI, отримали від Андрія Данилка і Віталія Дроздова максимальні оцінки (7 і 8 балів), а від Кароль отримали 2 і 5 балів.

При цьому з колишніми підопічними зірки вийшло навпаки. Виступ Еліни Іващенко Данилко і Дроздов оцінили в 3 і 4 бали, а Тіна Кароль - 7 балів. При цьому 6 та 8, відповідно, отримали David Axelrod і KHAYAT.

Намагаючись виправдатися, Тіна Кароль заявила, що не підсуживала своїм колишнім підопічним. Високі оцінки вона поставила, оскільки ці артисти виступили нібито краще, ніж інші.

Що стосується скандалу з David Axelrod, то співак вперше під таким ім'ям виступив на шоу Голос країни у минулому році. Тоді артист Володимир Ткаченко зізнався, що взяв прізвище діда.

Пізніше з'ясувалося, що це не просто сценічний псевдонім. Ткаченко змінив прізвище на Аксельрод в паспорті та інших документах.

За день до другого півфіналу Нацвідбору колишня піар-директор співака Анжеліка Буркіна розповіла про те, що зміна прізвище – це не спроста. Більш того, вона навіть назвала артиста брехуном і аферистом.

У своєму Facebook Анжеліка Буркіна написала, що на розкрутку Ткаченко було вкладено понад $10 тисяч. При цьому дані гроші були взяті в борг, а сам пртист повинен був повернути зазначену суму після участі в шоу "Х-фактор".

Продюсер також розповідає, що після проекту Ткаченко зблизився з продюсером Оленою Мозговою, на якій потім і одружився. При цьому з Буркиной відносини ставали все гірше, а через якийсь час співак раптово змінив ім'я та номери телефонів, а борги залишилися несплаченими.

Сам же David Axelrod відкинув всі звинувачення Буркиной і заявив, що колишній продюсер намагається "хайпануть".

Раніше ми розповідали, що згідно з результатами голосування першого півфіналу Нацвідбору на Євробачення-2020, у фінал пройшли GO-A, JERRY HEIL і Krutъ.

За результатами другого півфіналу у фінал вийшли TVORCHI, KHAYAT і David Axelrod.

Як відомо, для того, щоб визначити фіналістів, бали музикантів підсумовували з балами, які вони отримували від суддів. Після цього їх рейтинг вносили в спеціальну таблицю. Якщо ж хтось із виконавців набрав однакову кількість очок, фінальний голос був би за глядачами.

Фінал Нацвідбору запланований на суботу, 22 лютого.

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