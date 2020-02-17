Скандальна балерина Анастасія Волочкова звинуватила Ксенію Собчак в заздрості

Таку заяву зірка зробила під час прямого ефіру на радіо. Волочкову запитали, як вона ставиться до того, що телеведуча Ксенія Собчак знову жартує над її шпагатами. Балерина відповіла, що не має наміру опускатися до рівня Собчак, яка спочатку була нікому не цікава.

«Ця людина нікчемна в тому плані, що вона хотіла бути балериною, а не стала. Вони ще всією сім'єю, коли був живий Анатолій Собчак, сиділи у першому ряду в Маріїнському театрі, де я вже танцювала партію в «Лебединому озері», - розповіла Волочкова правду про конфлікт з Собчак.

Нагадаємо, що нещодавно Собчак написала в Instagram, що кожен день експлуатувати шпагат нерозумно. Було б правильніше викладати подібне фото раз на рік.

«Але коли людина викладає свою «растопирку» в диких кількостях, вона стає смішною і безглуздою, як і голожопі філософи Інстаграма», - заявила телеведуча.

Волочкова під час програми на радіо заявила, що Ксенія Собчак заздрить їй все життя. Вона також згадала неприємний інцидент зі зйомками у неї вдома. Тоді Волочкова запросила Собчак зняти у неї інтерв'ю. Після балерина звинуватила ведучу в тому, що вона нібито розставила в її будинку приховані камери.

Зазначимо, що ворожнеча між російськими зірками триває вже багато років. Вона почалася ще тоді, коли молода і популярна балерина Волочкова зустрічалася з самими багатими чоловіками Росії, а Собчак тільки переїхала жити до Москви. Як писали ЗМІ, конфлікт між дівчатами стався після того, як Волочкова відбила у Собчак чоловіка – В'ячеслава Лейбмана.

Раніше ми писали, що Анастасія Волочкова незважаючи на критику фоловерів продовжує хизуватися в своєму Instagram покупками, подарунками та зміною стилю. Нещодавно вона розповіла, що намагається правильно харчуватися.

«В мій продуктовий кошик входять овочі і багато зелені: Айсберг, Романо, Селера, цибуля Порей, базилік. Обов'язково білки, які я їм у вигляді курячого філе, перепелиних і курячих яєц», – поділилася Анастасія подробицями своєї дієти.

Нагадаємо, що Анастасія Волочкова раскорячилась в шпагаті і засвітила зайве перед новим тренером.

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