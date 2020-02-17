Астролог Павло Глоба назвав знаки Зодіаку, у кого під кінець лютого почнеться нове життя

За словами фахівця, удача посміхнеться аж п'ятьом знакам Зодіаку.

Стрілець

Астролог нагадав, що останнім час всі не дуже гладко складається для цього знака Зодіаку, але все зміниться вже дуже скоро. За терпіння удача віддячить вам сповна: все задумане раніше почне втілюватися в життя. Фахівець підкреслив, що зміни Стрільці відчують у всіх сферах життя.

Діва

Під кінець лютого цей знак Зодіаку стане справжнім улюбленцем долі. Минулі невдачі перетворяться на успіх. З кожним днем Діви будуть відчувати, як змінюється їхнє життя на краще і будь-які завдання їм під силу.

Овен

Овнам Доля подарує чудову можливість вийти з тривалої кризи під кінець лютого. За словами соціаліста, останні дні календарної зими стануть найбільш вдалими для робочих питань.

Лев

Завдяки нереальною удачі ви станете творцями своєї долі. Найграндіозніші плани приречені на успіх, так що не варто розмінюватися на дрібниці.

Терези

Представники знаку зможуть, нарешті, здійснити все задумане. Їм буде під силу все і навіть, здавалося б, недосяжні цілі стануть на відстані витягнутої руки. Удача буде супроводжувати їм у всіх починаннях.



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