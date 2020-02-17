Астролог Павло Глоба назвав знаки Зодіаку, у кого під кінець лютого почнеться нове життя

За словами фахівця, удача посміхнеться аж п'ятьом знакам Зодіаку.

Стрілець

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Астролог нагадав, що останнім  час всі не дуже гладко складається для цього знака Зодіаку, але все зміниться вже дуже скоро. За терпіння удача віддячить вам сповна: все задумане раніше почне втілюватися в життя. Фахівець підкреслив, що зміни Стрільці відчують у всіх сферах життя.

Діва

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Під кінець лютого цей знак Зодіаку стане справжнім улюбленцем долі. Минулі невдачі перетворяться на успіх. З кожним днем Діви будуть відчувати, як змінюється їхнє життя на краще і будь-які завдання їм під силу.

Овен

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Овнам Доля подарує чудову можливість вийти з тривалої кризи під кінець лютого. За словами соціаліста, останні дні календарної зими стануть найбільш вдалими для робочих питань.

Лев

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Завдяки нереальною удачі ви станете творцями своєї долі. Найграндіозніші плани приречені на успіх, так що не варто розмінюватися на дрібниці.

Терези

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Представники знаку зможуть, нарешті, здійснити все задумане. Їм буде під силу все і навіть, здавалося б, недосяжні цілі стануть на відстані витягнутої руки. Удача буде супроводжувати їм у всіх починаннях.

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