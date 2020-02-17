Українська співачка, учасниця групи «Неангели» Слава Камінська показала фото, яке сколихнуло її шанувальників

Як відомо, співачка дуже часто радує шанувальників на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram різними постановочними або ж домашніми знімками та відео, інформує Рoliteka.net.

Зазначимо, що після завершення відпочинку з дітками артистка вирушила додому і практично відразу взялася за роботу. Безліч концертів та різноманітних заходів проте не завадили зірці приділяти увагу дітям.

У ці вихідні артистка отправлась з ними на ковзанку, а також показала, чому Лаура дуже схожа на неї.

«Як же багато народу на льоду в ТЦ по вихідним😡 я не з лякливих , але сьогодні трохи пару раз інфаркт не впіймала 🤦🏽‍♀️ Мене ледь не зніс «північний олень». А після в роздягальні почула жахливий діалог між чоловіком і жінкою. Його сильно обурило , що у нього від навантаження 😡 «аж алкоголь вивітрився» 🤦🏽‍♀️ Серйозно ?😳😳😳 #спасибочтоживой Але незважаючи на це , ми все одно класно покаталися 😊 #мыслипозитивно #ихренснимисоленями 🤣», – пише Слава під новим постом.

Раніше Камінська розповідала, що дуже любить займатися на природі і качати стегна. А сьогодні у розділі Сторі вона показала не тільки топ кращих вправ, але і цікавий спортивний костюм з блискучою синьої тканини.

Як відомо, співачка є любителькою показати своє струнке тіло в яскравих і провокаційних купальниках, а також у спортивних костюмах. Сама Слава вже не раз розповідала, що їй допомагає підтримувати фігуру в досить міцною формі.

Стрункі ноги, плоский животик і подкаченные сідниці далися Камінської не просто так, а за наполегливу працю в залі. Хоча останнім часом у тих же Сторі вона розповідає про те, що незадоволена своїм виглядом. За словами співачки, вона думає, що знову погладшала. Саме тому зірка знову повернулася до модного тренду - інтервального голодування.

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