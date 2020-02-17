Тіна з'явилася під час Національного відбору на Євробачення в новому іміджі

Популярна співачка Тіна Кароль останнім часом не перестає дивувати фанатів своїми знімками та відео на сторінці в Instagram

Співачка дуже часто ділиться з шанувальниками не тільки постановочними знімками і яскравими кадрами з фотосесій, але ще й цитатами, роздумами і важливими зауваженнями.

цього разу на сторінці зірки в соціальній мережі Instagram з'явилися нові кадри, на яких артистка вирішила показати себе в стильному образі, повідомляє Politeka.

Тіна представила на нових кадрах в розділі Сторі цілу серію кадрів, зробленими під час Національного відбору на Євробачення. На нових фото співачка з'явилася в стильному чорному платті на тонких бретелях з глибоким декольте. Останнє і привертає до себе найбільше уваги.

Сама артистка із задоволенням позувала за суддівським кріслом і навіть нахилилася вперед, як би показуючи глибокий виріз в районі декольте, що дозволяє помилуватися на свої форми.

На жаль, шанувальники не змогли прокоментувати образ Тіни Кароль, оскільки знімками вона поділилася на своїй сторінці в спеціальному розділі instagram.

Не так давно стало відомо, що Тіна запускає лінію власних парфумів.

«Аромат отримав назву Tina by Tina Karol. Створені з улюблених парфумних нот співачки, парфуми Тіни Кароль - це ніжний квітковий аромат.На стартовій ноті доноситься яблуко і свіжий мандарин, на зміну приходить нота серця весняний, конвалія, а після розкривається тональність чайної троянди. Фінал складений зі східних нот на чолі з пачулі, мускусу і витивера», – йдеться на сторінці Тіни.

При цьому сама зірка зазначає, що хотіла створити той аромат, який би подобався самим дівчатам, а дівчата «одягнені» у цей парфум подобалися б своїм другим половинкам. У рамках просування своєї продукції Тіна також з'явилася у Львові на спеціальній презентації. Артистка вразила мережа червоною сукнею з глибоким декольте.

Нагадаємо, Кароль підірвала мережа відвертим виглядом

Як повідомляла Politeka, Кароль звела з розуму спокусливим нарядом

Також Politeka писала, що Тіна Кароль шокувала своєю красою в легкому платті