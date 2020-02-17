Відома українська співачка, солістка групи «НеАнгели» Вікторія Смеюха здивувала шанувальників несподіваною зникненням з усіх соціальних мереж

Перед самим настанням Нового року артистка вирішила не тільки приємно здивувати шанувальників яскравими кадрами, але ще й спантеличити зміною способу, повідомляє Politeka.

Як відомо, не так давно зірки української групи «Неангели» вирішили влаштувати цілу серію безперервних подорожей з концертною програмою, тому активно готувалися до майбутніх концертів. А через кілька днів припинила оновлювати контент в соцмережах, залишивши шанувальників у подиві.

Так, а цього разу зірка представила серію кадрів, похвалившись новими відпочинком після кількох концертів будинку.

Зірка позувала в зручному одязі – теплом пуховику, з легким макіяжем на обличчі і яскравою посмішкою.

«У мене свято 14 лютого триває на мосту КОХАННЯ❤️🧡💜💚💖💙🤎🖤. Звідси відкривається розкішний вид на Франкфурт з помітним собором. Міст поки не падає від величезної кількості замків, це обнадіює.

Дай Бог йому довгого любовної життя🥰. А ви коли-небудь вішали замки на знак вічної любові?🔐🔓🔒 P. S. А попереду у нас невелике, але насичене європейську подорож ☺️», – написала Вікторія під новим постом.

Як і очікувалося, шанувальники не залишилися байдужі і написали безліч коментарів.

Раніше зірка показала, позувала в роздільному выблескивающем купальнику. На знімках, де Вікторія зображена на тлі мальовничих пейзажів курортних Мальдів, поблизу видно всі переваги її спортивної і в той же час - жіночної фігури. На фото виконавиця посміхалася і виглядала щасливою.

Українська знаменитість представила "на справедливий суд" публіки в мережі цілий ряд однотипних фото, темноволоса артистка-красуня виглядає на знімках природно і в очах багатьох свойх фанів - дуже привабливою жінкою.

Крім іншого, фолловери зірки відзначили її стильний пляжний костюм, а також спортивну фігуру, додавши, що у Віки "не видно ні грама жиру на тілі.

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