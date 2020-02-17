Відома українська співачка, а також актриса і модель Даша Астаф'єва продовжує приємно дивувати шанувальників новими фото і відео, які викладає на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram

Як відомо, Даша є активним користувачем мережі і часто показує шанувальникам безліч кадрів зі своїх фотосесій.

Пікантні і часто досить відверті знімки викликають хвилю емоцій з боку фанатів, зірка отримує безліч коментарів на свою адресу, пише Politeka.

Так, в цей раз в її профілі в соцмережі Instagram з'явилося нові фото, де вона з'явилася відразу в кількох образах.

Астаф'єва дозволила користувачам мережі задавати питання і відповідала на найцікавіші з них. Наприклад, Даша показала кілька своїх найкращих кадрів без білизни, продемонструвала маленьку частину з зйомок у яких не так давно брала участь і навіть встигла пожартувати над цікавими користувачами мережі.

Також Даша розповіла про комплекси, від яких раніше страждала і пояснила, що для неї означає «краса». При цьому не забула співачка відповісти, що вважає неповажних той факт, що хтось обговорює чужі долі.

А щоб підтримувати себе в ідеальній формі, зірка не тільки часто відвідує косметолога, але ще й дбає про свою шкіру сама.

«Протягом багатьох років стандарт став для мене звичкою: очищення, зволоження і догляд. Людині, яка цілодобово має макіяж важливо, щоб домашній догляд був дієвим і якісним. У мене хороший домашній догляд. Після тривалого стилю з коротким волоссям цього вистачає. Вибираю шампуні і маски для щоденного використання. Я переконана, що будь-який догляд за волоссям і шкірою починається зсередини», – зазначала раніше у своєму інтерв'ю Даша.

Так, на сторінці зірки артистка показала себе в одному халаті і з патчами на очах, нагадуючи про улюбленому догляді за шкірою.

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