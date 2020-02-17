Відомий російський актор і стриптизер Сергій Глушко, відомий під сценічним ім'ям Тарзан, показав свого старшого брата
Родича чоловік української співачки Наташі Корольової привів на скандальне ток-шоу «Зірки зійшлися», яке транслювали на одному з російських каналів. Епатажний Тарзан вперше представив свого брата Олександра широкій публіці. Як видно, чоловік сильно відрізняється від свого зоряного родича і дуже далекий від шоу-бізнесу.
Як стало відомо, Олександр працює виконробом на будівництві. Він живе в Москві зі своєю сім'єю. Зазначається, що чоловік не бідний – сам заробив на квартиру в столиці.
«Він веде зовсім інший спосіб життя. Ми завжди чудово ладнаємо», - зізнався Тарзан під час ефіру, зазначивши, що в молодості вони часто сварилися.
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Сам Олександр зізнався, що його не бентежить робота молодшого брата, він спокійно ставиться до його діяльності. Головне, зазначає чоловік, щоб йому подобалося. Також Олександр розповів, як познайомився з Наташею Корольовою. За його словами, родичі не відразу повірили Тарзану, що він зустрічається з відомою співачкою.
Пожартував Олександр і над будинком, в якому живе Тарзан з Наташею Корольовою. За його словами, будинок побудований незграбно. Як відомо, його будівництвом займався ще Ігор Ніколаєв.
В соцмережах кадри з братом Тарзана вже щосили обговорюють. Користувачі відзначають, що старший брат виглядає набагато краще, а сам Глушко постарів.
«Тарзан старий весь істаскався хоч би пластику зробив», «А скільки років Тарзану? Таке відчуття що 60 років..», «У Глушка брат набагато симпатичніше, - мужик, не те що це патлате женоподібне нечто!», «Брат Тарзана на людину схожий, а сам Тарзан на трансветита з нервовим тіком (постійно моргає)», - відзначають люди.
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