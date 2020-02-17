Відомий російський актор і стриптизер Сергій Глушко, відомий під сценічним ім'ям Тарзан, показав свого старшого брата

Родича чоловік української співачки Наташі Корольової привів на скандальне ток-шоу «Зірки зійшлися», яке транслювали на одному з російських каналів. Епатажний Тарзан вперше представив свого брата Олександра широкій публіці. Як видно, чоловік сильно відрізняється від свого зоряного родича і дуже далекий від шоу-бізнесу.

Як стало відомо, Олександр працює виконробом на будівництві. Він живе в Москві зі своєю сім'єю. Зазначається, що чоловік не бідний – сам заробив на квартиру в столиці.

«Він веде зовсім інший спосіб життя. Ми завжди чудово ладнаємо», - зізнався Тарзан під час ефіру, зазначивши, що в молодості вони часто сварилися.

Сам Олександр зізнався, що його не бентежить робота молодшого брата, він спокійно ставиться до його діяльності. Головне, зазначає чоловік, щоб йому подобалося. Також Олександр розповів, як познайомився з Наташею Корольовою. За його словами, родичі не відразу повірили Тарзану, що він зустрічається з відомою співачкою.

Пожартував Олександр і над будинком, в якому живе Тарзан з Наташею Корольовою. За його словами, будинок побудований незграбно. Як відомо, його будівництвом займався ще Ігор Ніколаєв.

В соцмережах кадри з братом Тарзана вже щосили обговорюють. Користувачі відзначають, що старший брат виглядає набагато краще, а сам Глушко постарів.

«Тарзан старий весь істаскався хоч би пластику зробив», «А скільки років Тарзану? Таке відчуття що 60 років..», «У Глушка брат набагато симпатичніше, - мужик, не те що це патлате женоподібне нечто!», «Брат Тарзана на людину схожий, а сам Тарзан на трансветита з нервовим тіком (постійно моргає)», - відзначають люди.

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