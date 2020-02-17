Образи Ані Лорак викликають масу обговорень в мережах, люди діляться абсолютно різними думками

Українська співачка Ані Лорак, яка давно живе і працює в Росії, часто ділиться з шанувальниками Instagram новими знімками. Артистка підкорює фанатів своїми образами, а також залучає інших користувачів, які знаходять у зовнішності співачки вади, пише Рoliteka.net.

Цього разу зірка вирішила показати невеликий промо-відео, зроблене спеціально до прем'єри нового кліпу Кароліни. Відзначимо, даний кліп на пісню "Я б літала" для Лорак зробив, як і багато попередніх, відомий український кліпмейкер Алан Бадоєв.

Показаний ролик викликав фурор серед шанувальників, адже Лорак приміряла на себе відразу кілька образів, проте всі вони світлі, що нагадують пляжні. Сама дія кліпу теж проходить в незвичайному місці, повністю оточеному світлом.

"Soon… #ябылетала @alanbadoev", – інтригуюче підписала відео співачка. Шанувальники в захваті і вже сильно заінтриговані. Тепер всі губляться в здогадах, що ж це буде за кліп, а деякі просто пишуть теплі слова співачці.

До цього артистка вирішила похвалитися незвичайним відеороликом, позуючи на сцені шоу-туру "The Best", де виконує свої найяскравіші хіти.

Так, артистка представила прем'єру пісні "Я б літала", вийшовши на сцену в брючному синьому костюмі вільного розміру з масивних паєток. Причому зірка продовжує це під час свого туру, кожен раз привертаючи увагу до нових робіт.

Також на показаному відео можна помітити ще кілька стильних нарядів зірки. Наприклад, яскраво-червону сукню з блискітками і пікантними вирізами з боків. Шанувальники під новим постом в Instagram зірки написали свої враження з приводу побаченого, а також розповіли про очікування, пов'язані з новими виступами.

Нагадаємо, Лорак спантеличила исхудавшим видом в сукні з блискіток

А ще Politeka писала, що Лорак налякала ляльковим обличчям перед концертом, зірку не впізнати

Також Politeka повідомляла, Лорак вразила змінами у зовнішності